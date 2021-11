NCBR, PFR i PFR Ventures razem dla zielonych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Ventures podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologii proekologicznych i środowiskowych, aby wspierać transformację polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. To ważny krok w kierunku budowania platformy współpracy między instytucjami, które oferują wiedzę i kapitał na różnych etapach rozwoju innowacyjnego projektu.

Weryfikacja modelu biznesowego i pozyskanie finansowania to kluczowy moment dla każdego projektu badawczego. Istotną role w tym obszarze odgrywa PFR Ventures, które zasila kapitałem fundusze venture capital finansujące projekty o największym potencjale do szybkiego wzrostu i zdobycia rynku. W ramach PFR GreenHub FoF, publiczny inwestor planuje zainwestować blisko 200 mln PLN w 3-4 funduszy. Swój kapitał zapewnią również inwestorzy prywatni (minimum drugie tyle).W pierwsze fundusze planujemy zainwestować w pierwszej połowie 2022 roku. Chcemy, aby to 200 mln PLN trafiło do osób posiadających doświadczenie w finansowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie rozwoju. W Polsce brakuje funduszy, które miałyby specjalizację w tym obszarze, a spółki rozwijające nowoczesne technologie muszą na pewnym etapie szukać finansowania poza krajem. Nasza inicjatywa to zmieni. - mówi Małgorzata Walczak, Dyrektor PFR VenturesKompetencje NCBR, PFR i PFR Ventures wzajemnie się uzupełniają tworząc komplementarną ścieżkę wsparcia dla rozwoju zielonych rozwiązań technologicznych. W ramach porozumienia powołany zostanie zespół operacyjny, który reagując na dynamiczne zmiany gospodarce będzie tworzył konkretne narzędzia i inicjatywy.