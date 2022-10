NCBR rozdzieli 645 mln zł w nowym konkursie

Przedsiębiorcy i naukowcy realizujący projekty w obszarze innowacji cyfrowych mogą już nadsyłać swoje zgłoszenia w konkursie tematycznym NCBR Szybka Ścieżka. Nabór wniosków trwa od 19 października do 4 listopada 2022 roku.

Konkurs Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe" jest skierowany do przedsiębiorstw realizujących projekt samodzielnie, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (maksymalnie trzy podmioty w konsorcjum), przy czym liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Budżet konkursu "Innowacje Cyfrowe" wynosi 645 mln zł

Budżet konkursu wynosi 645 mln zł. Większość tej kwoty, czyli 430 mln zł, zostanie przeznaczona na projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi (z tego 77 mln zł z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 353 mln zł z alokacji dla pozostałych województw).

Z kolei 215 mln zł zostanie przeznaczone na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub z udziałem MŚP lub jednostek naukowych (w tym 38 mln zł z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 177 mln zł z alokacji dla pozostałych województw).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 50 mln euro.

Zakres tematyczny konkursu "Innowacje Cyfrowe" NCBR

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy główne obszary: cyberbezpieczeństwo, cyfryzację przemysłu oraz cyfrowe technologie kreacyjne.

Obszar cyberbezpieczeństwa to następujące zagadnienia: systemy monitorujące, testujące i analizujące; systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję; cyberbezpieczeństwo jako usługa; kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości; cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych; cyberbezpieczeństwo sieci i loT.

Obszar cyfryzacji przemysłu to z kolei oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych; cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów przemysłowych służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach; oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby loT; wykorzystanie AI w procesach przemysłowych; ICT w gospodarce o obiegu zamkniętym; wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby

Cyfrowe technologie kreacyjne stwarzają szansę na dofinansowanie projektów, które wyczerpują następujące zagadnienia: rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach; platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier; nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem; opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier; cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online; projektowanie i wzornictwo w zakresie gier video; opracowanie rozwiązań softwareowych; rozwój gier poważnych.

Konkurs realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.