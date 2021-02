NCBR stawia na demonstratory. Mają pokazać możliwości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju aktywnie włącza się w realizację polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z efektów prac ma być elektrociepłownia, która zmagazynuje energię elektryczną, cieplną i chłód. Towarzyszy temu wdrażanie przez NCBR zupełnie nowej strategii, która ma w większym stopniu otworzyć Centrum na świat oraz wzmocnić rolę jego zaplecza eksperckiego.

- Fundusz ma za zadanie koinwestycje z funduszami prywatnymi, które na skutek swoich badań stwierdzą, że dany podmiot uzyskał taką zdolność do działania, że potrzebuje już dużego zasilenia kapitałowego. Po to, by mógł uzyskać efekt skali, mógł z powodzeniem wprowadzić swe produkty na rynek. Inwestycje nasze określamy na poziomie od 1,5 do 64 mln zł, co - przy zmultiplikowaniu przez fundusz prywatny - daje kwotę dwa razy większą, czyli od 3 do 128 mln zł - tłumaczy dyrektor NCBR.