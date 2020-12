NCBR stawia na energetykę z wiatru. Wygrać można nawet milion złotych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje zawody technologiczne „Wielkie Wyzwanie: Energia”, które mają doprowadzić do powstania prototypowej małogabarytowej elektrowni wiatrowej. Docelowo ma ona znaleźć zastosowanie jako przydomowa instalacja a także źródło prądu w miejscach oddalonych od sieci elektroenergetycznych. Zwycięzca może liczyć na nagrodę w wysokości miliona złotych, zaś zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia 2020 roku.

Zwycięska drużyna lub konstruktor odbierze nagrodę w wysokości 1 miliona złotych, już po opodatkowaniu. Ponadto osobna nagroda ma zostać ustanowiona za najlepszy design urządzenia. W tym wypadku decyzja będzie należeć do publiczności. Widzowie sami wybiorą, które rozwiązanie jest ich zdaniem najbardziej estetyczne.Przy konstruowaniu inicjatywy NCBR inspirowało się amerykańskim DARPA Grand Challenge - projektem pozwalającym na udział możliwie szerokiego grona twórców innowacji. - Chodzi o formułę, w której nie oceniamy papierowych dokumentów, tylko prosimy wynalazców o pokazanie rozwiązania. Na papierze może ono niejednokrotnie nie wyglądać tak dobrze jak w rzeczywistości. Dla nas liczy się jednak realne działanie i realny efekt, który możemy uzyskać. Chodzi o namacalne dowody, a nie tylko obiecujące prognostyki - podkreśla Maciej Malski-Brodzicki.Ogłoszone jeszcze na początku grudnia 2019 roku przedsięwzięcie „Wielkie Wyzwanie: Energia” pierwotnie miało zostać rozstrzygnięte do października 2020 roku. Pandemia COVID-19 zmusiła jednak organizatorów do przesunięcia poszczególnych etapów rywalizacji. Ostatecznie Wielki Finał zaplanowano na 14 sierpnia 2021 roku, zaś ostateczny termin zgłoszeń mija 14 grudnia 2020 roku.Więcej informacji na stronie: wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl „Wielkie Wyzwanie: Energia” realizowane jest w ramach środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.