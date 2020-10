NCBR wspiera bezpieczne magazynowanie wodoru

Bezpieczne magazynowanie wodoru jest kluczowe dla upowszechnienia pojazdów zasilanych tym paliwem. Polska podejmuje już działania mające zwiększyć rolę wodoru w gospodarce. Składa się na nie m.in. program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego zaawansowane prace badawcze prowadzą firma Stako sp. z o.o. oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress”.

Szersze wykorzystanie wodoru wymaga więc dalszych prac badawczych. Tu z pomocą przychodzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje od drugiej połowy 2018 roku program pod nazwą Magazynowanie Wodoru, współfinansowany z Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcie ma na celu rozwinięcie technologii magazynowania wodoru, które umożliwią stworzenie efektywnego, taniego, a przede wszystkim bezpiecznego zasobnika wodoru do zastosowania w urządzeniach mobilnych. W praktyce oznacza to, że opracowana technologia powinna być gotowa do zastosowania w pojazdach z napędem wodorowym wykorzystujących ognia paliwowe.NCBR, obserwując światowe trendy w obszarze zastosowania wodoru jako nośnika energii, dał wszystkim zainteresowanym podmiotom możliwość rozpoczęcia prac nad tą technologią. Jej opracowania podjęły się polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.Prowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych postępowanie w programie Magazynowanie wodoru podzielone zostało na trzy fazy, w których liczba wykonawców po każdym etapie jest zmniejszana po weryfikacji osiąganych wyników.W pierwszym, koncepcyjnym etapie udział wzięło siedem podmiotów. Do drugiej fazy, zakładającej realizację prac badawczo-rozwojowych, której efektem miała być demonstracja rozwijanych technologii, zakwalifikowało się pięć z nich.Do ostatniej, trzeciej fazy programu - która rozpoczęła się 16 lipca 2020 roku a zakończy się demonstracją działających prototypów w obiektach mobilnych, przeszło dwóch wykonawców - Stako sp. z o.o. oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress”.W trzeciej fazie firma Stako sp. z o.o. rozwija swój projekt „Zasobnika do magazynowania 3,33 kg wodoru sprężonego do zasilania ogniwa paliwowego pojazdu samochodowego, zbudowanego w oparciu o kompozytowe zbiorniki typu IV o ciśnieniu serwisowym 700 bar”. Z kolei Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress” kontynuuje projekt „Bezpiecznego hybrydowego zasobnika wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności”.Po zakończeniu prac wykonawcy powinni przedstawić swoje zasobniki wodoru w obiektach mobilnych (np. w samochodach) i wykorzystać zmagazynowany wodór jako źródło energii. Prace w trzeciej fazie programu potrwają 20 miesięcy. Realizacja programu została przedłużona do 2022 roku ze względu na przeciwności związane z pandemią COVID-19.Program Magazynowanie wodoru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych.