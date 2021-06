NCBR wspiera likwidację barier na uczelniach. Zbliża się finał zgłaszania projektów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabory na dofinansowanie projektów, likwidujących bariery w dostępie do nauki na uczelniach wyższych oraz podnoszących kompetencje kadr uniwersyteckich. W puli jest w sumie 80 mln zł z Funduszy Europejskich, a zgłoszenia są przyjmowane do pierwszych dni lipca.

Jeden konkurs, dwie ścieżki

- rozwinąć wsparcia i podnieść jakość i zakres już realizowanych działań w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,- wdrożyć nowoczesne narzędzia informatyczne oraz technologie wspierające, które służą poprawie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami,- eliminować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,- podnieść dydaktyczne, zarządcze i administracyjne kompetencje pracowników uczelni w zakresie edukacji włączającej.Na realizację projektu o wartości 1 789 461,90 zł pilska uczelnia otrzymała aż 1 735 777,90 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.„Uczelnię dostępną”, która jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, podzielono na dwie ścieżki – mini i midi, od których zależą działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie oraz maksymalna kwota, o jaką może się starać.Ścieżka mini daje uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Chodzi o takie działania, jak np. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w dedykowanych szkoleniach, jak i w krajowych konferencjach tematycznych związanych z dostępnością.Z kolei ścieżka midi ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki. Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to: wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych lub konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.Budżet konkursu to 60 mln zł z Funduszy Europejskich. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 100 tys. euro a maksymalna – 4 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii - W ramach dwóch edycji konkursu Uczelnia dostępna przekazaliśmy łącznie ponad 550 mln zł na realizację projektów na 151 Uczelniach - przypomina dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.- Teraz dajemy szansę kolejnym szkołom wyższym. Również ponownie przeznaczamy unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr. Tym razem jednak skupiamy się na obszarze projektowania uniwersalnego. Wiemy, że uczelnie dostosowane do potrzeb wszystkich studentów oraz wyższe kwalifikacje personelu to wyższy poziom nauczania, a więc także istotny element kształtowania innowacyjnej gospodarki – zaznacza dyrektor Kamieniecki.