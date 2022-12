NCBR wspiera startupy od samego początku

Od chwili uruchomienia programu BRIdge Alfa wiele zmieniło się na polskim rynku venture capital. Polski ekosystem wsparcia startupów tworzy obecnie wiele programów wsparcia, stale wzrasta liczba uczestników rynku oraz wartość zawieranych transakcji. Cały czas pozostaje wiele do zrobienia. Jeśli jednak porównać możliwości, jakie stwarza przed founderami rynek dzisiaj, z tymi sprzed 2015 roku widać, jak długą i pracowitą drogą przeszliśmy w Polsce.

Dzięki programowi BRIdge Alfa powstało ponad tysiąc startupów.

NCBR jako instytucja publiczna stara się połączyć dwa cele: z jednej strony trafić w oczekiwania rynków finansowych a z drugiej strony realizować cele misji publicznej.

Po stronie sektora publicznego w zakresie akceleracji wiodącą rolę odgrywa oferta PARP, która już w 2016 roku w ramach projektu Start in Poland wygospodarowała na ten cel środki w wysokości 3 mld złotych.

Fundacja Startup Poland opublikowała właśnie raport na temat występującej na polskim rynku startupowym luki kapitałowej. Partnerami raportu jest NCBR oraz GPW.

- Dla dojrzałych rynków venture capital cechą charakterystyczną jest wysoki poziom zaangażowania środków publicznych. Z jednej strony ten rynek jest niezwykle ryzykowny. Z drugiej, to właśnie na nim powstają często przełomowe technologie. Najambitniejsze państwa właśnie z tego powodu budują i wspierają swoje ekosystemy. Jeśli chcemy mieć naprawdę wysoko rozwiniętą i globalnie konkurencyjną gospodarkę, my również musimy być aktywni na tym rynku. Agencje rządowe w Polsce, takie jak m.in. NCBR, od lat prowadzą programy wsparcia w tym obszarze. Efekty tego zaangażowania już procentują. Tylko dzięki naszemu programowi BRIdge Alfa, realizowanemu dzięki środkom Funduszy Europejskich (POIR), powstało blisko tysiąc startupów. To podmioty, które wyznaczają kierunki w swoich branżach, jak m.in. Thorium Space, Noctiluca, Purella (obecnie GoodWell), SatRev czy Lerta. Wiele z nich jest dziś na etapie ekspansji, niektóre ze spółek są notowane na giełdzie – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie NCBR pojawia się już we wstępnej fazie życia startupów. Będą one mogły dalej z niego korzystać dzięki programowi BRIdge Up. Zastąpi on dotychczasowe narzędzie finansowania startupów w postaci BRIdge Alfa, w którym przekazywane środki pochodziły z funduszy europejskich z Programu Inteligentny Rozwój. Nowy program będzie wychodził z tych samych zasad co BRIdge Alfa. Finansowanie to stanowi pierwszy „zastrzyk finansowy” dla startupów.

Środki w tym programie będą pochodzić z nowej perspektywy finansowej UE, z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Według nowych zasad program będzie finansował projekty w dwóch rundach – w pierwszej finansowanie będzie na poziomie 200 tys. euro, a w drugiej sięgnie aż do 5 mln zł dla projektów z największym potencjałem rozwojowym.

Zmianie ma ulec również profil wspieranych projektów. Program BRIdge Alfa przyczynił się do powstania wielu innowacyjnych rozwiązań software'owych. NCBR chce teraz, aby wsparte fundusze swoje inwestycje skoncentrowały na technologiach deeptechowych.

Rozwój startupów związany z nowymi ramami finansowymi wymaga więc od funduszy nowego podejścia.

- Programy NCBR dla startupów są tak skonstruowane, żeby ich działania przynosiły oczywiście zyski. Innowacyjność nie polega jednak na budowaniu kolejnych aplikacji, ale na odpowiadaniu na wyzwania, jakie stoją przed gospodarką i społeczeństwem – stwierdził Błażej Koczetkow komentując podejście NCBR-u do finansowania działalności startupów.

Dobry akcelerator musi być jak zły policjant

Dobry akcelerator musi być jak zły policjant

Powodzenie finansowe startupów wymaga dodatkowego wsparcia merytorycznego ze strony aniołów biznesu czy inwestorów polegającego na akceleracji. Rolą akceleratora jest podjęcie się recenzji danego projektu, w którym inwestor czy anioł biznesu wciela się w rolę „złego policjanta", punktując wszelkie niedociągnięcia danego projektu. Programy akceleracyjne trwają od 3 do 6 miesięcy w trakcie których startupy wdrażają rozwiązania we współpracy z mentorami. Ich wsparcie dotyczy nie tylko prac nad produktem, ale również dokapitalizowania spółki i wypuszczenia gotowego produktu na rynek.

Ta akceleracja działań startupów będzie niezbędna w kontekście nowych wyzwań związanych z finansowaniem projektów przez NCBR w ramach BRIgde Up. Projekty deeptechowe charakteryzują się dużą kapitałochłonnością i czasochłonnością. Od inwestycji do wdrożenia potrzeba nieraz 5-10 lat. Zespoły naukowców skupionych na swoich dziedzinowych projektach potrzebują uzupełnienia wiedzą i doświadczeniem mentorów ze świata biznesu. Obok NCBR-u także Fundusz PFR Ventures chce na przykład zwiększyć kapitalizację swoich programów o 25 proc. - z 1,5 do ponad 1,9 mld złotych. Minimum 1,3 mld mają wyłożyć inwestorzy prywatni. W sumie wsparcie start-upów w ramach programów PFR Ventures wyniesie minimalnie 3,2 mld złotych. Wszystko to razem pozwala mieć nadzieję na pojawienie się wielu nowych spółek technologicznych w perspektywie najbliższych lat.

Polskie startupy liderami w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak głównie w działalności lokalnej

Polski rynek startupów nadal ma jeszcze wiele do zrobienia, żeby przejść do fazy rozwiniętej. Polska i Estonia są liderami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w rozwijaniu startupów, cały rynek każdego z nich wyniósł 36 mld euro. Jednakże w Polsce aż 90 proc. kapitału zostało ulokowane na lokalnym rynku. Z kolei w Estonii 60 proc. startapów otworzyło się na rynki i kapitał międzynarodowy.

Cały raport „Luki w ekosystemie startupowym” dostępny jest na stronie NCBR