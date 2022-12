NCBR wspiera transformację energetyczną Polski

Rozwijamy technologie, które umożliwią wprowadzenie zmian związanych z Zielonym Ładem w różnych aspektach naszego życia - mówi dr Paweł Kuch, p. o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przed nami konieczność odejścia od paliw kopalnych, przestawienia na nowe tory systemu energetycznego. Mierzymy się zarazem z kryzysem na rynku energii spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę. W jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o spełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu?

Chciałbym skupić się na roli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w tym procesie. Perspektywa NCBR jest o tyle specyficzna, że to właśnie u nas powstają technologie, które mają umożliwić przeprowadzenie zielonej transformacji naszej gospodarki. Koncepcyjna praca nad nimi rozpoczęła się wręcz jeszcze przed ogłoszeniem założeń Zielonego Ładu. Nie na darmo mówimy, że przyszłość dzieje się u nas. Zarazem nie da się ukryć, że Polska od 1989 roku nie zbudowała całościowej koncepcji rozwojowej systemu energetycznego, a obecny system, oparty o węgiel i wielkie fabryki energii i ciepła, został zaprojektowany jeszcze w latach 70. Jest on kosztochłonny, o niskiej sprawności wytwarzania. Wyzwań jest więc niemało.

Jak na nie odpowiadamy? Wśród wielu działań NCBR bardzo istotne jest wsparcie dziewięciu przedsięwzięć badawczych wpisujących się w strategię Green Deal, a finansowanych dzięki środkom Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Wspieramy je na podstawie naszej autorskiej, nagrodzonej w Europie, metodzie zamówień przedkomercyjnych. Oznacza to, że to NCBR zamawia technologie, aby pobudzić rynek do potrzebnych z punktu widzenia państwa zmian w określonych obszarach. Energetyka zdecydowanie jest takim obszarem. Jest nim także budowa gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach tych przedsięwzięć zainwestowaliśmy w realizację 28 demonstratorów technologii. To też pokazuje, na jak zaawansowanym etapie jest już ich realizacja.

Możemy więc śmiało powiedzieć, że NCBR staje się jednym z kluczowych ośrodków w tworzeniu koncepcji przebudowy systemu energetycznego w Polsce. Wiele ze zmian, które się dokonają, swój początek weźmie właśnie z naszych innowacyjnych przedsięwzięć.

Porozmawiajmy o konkretnych przykładach. Niedawno, pod koniec listopada br. w Brodach Poznańskich odbyło się spotkanie, które odbiło się szerokim echem w branży biogazowej. NCBR pokazało pierwsze efekty prowadzonego od ponad dwóch lat przedsięwzięcia "Innowacyjna biogazownia". W kontekście obecnej niepewnej sytuacji na rynku gazowym i energetycznym wielu z nas ciekawi, czy na horyzoncie widać jakąś biogazową rewolucję i nowe szansę dla Polski.

Zdecydowanie. To przedsięwzięcie ma ogromny potencjał wdrożeniowy. Polska ma szansę chociażby na wyspecjalizowanie się w produkcji biometanu. Ale po kolei. Od ponad dwóch lat Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje przedsięwzięcie pod nazwą "Innowacyjna biogazownia". Teraz po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi i pokazaliśmy efekty naszej współpracy z innowatorami, czyli demonstratory technologii. Jednocześnie chcemy zainicjować dyskusję z rynkiem na temat kontynuacji i poszerzenia działań.

W przedsięwzięciu "Innowacyjna biogazownia" wspólnie z partnerami opracowujemy i wdrażamy innowacyjne technologie odpowiadające na potrzeby krajowego sektora biogazu i biometanu. Sektor ten ma szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju ze względu na potencjał wytwarzania biometanu sięgający według szacunków ekspertów 8 mld m3 rocznie. Projekt realizowany jest w trybie zamówień przedkomercyjnych. Dodam, że nasz model realizacji tych zamówień zakłada, że w toku prac wykonawcy technologii rywalizują ze sobą, co jest dodatkową gwarancją jakości finalnych instalacji.

Miejscem, gdzie widać efekty "rywalizacji", są wielkopolskie Brody - znajduje się tam Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne (RGD), zarządzane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - partnera strategicznego naszego przedsięwzięcia. I właśnie w Brodach odbyło się wspomniane spotkanie - dzień otwarty, podczas którego eksperci NCBR byli do dyspozycji zaproszonych gości. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, ale równie chętnie wsłuchujemy się w głos rynku. Dlatego cieszyliśmy się, że frekwencja dopisała i było z nami wielu ekspertów, przedstawicieli biznesu, nauki, a także najwyższego szczebla administracji rządowej i samorządowej. Dla nas to zarówno obiecująca konkluzja dotychczasowej pracy, którą branża żywo się interesuje, jak i impuls do dalszego działania w różnorodnym gronie.

Rozumiem, że Brody Poznańskie to teraz jedno z kluczowych dla NCBR miejsc na mapie Polski, bo naprawdę wykluwają się tam innowacje, pomysły zamieniają się w produkty.

W Brodach realizowany jest ambitny plan stworzenia największego w kraju centrum badawczego technologii biogazowych. Już obecnie na terenie RGD Brody działają mikroinstalacje biogazu rolniczego, a w 2023 roku stanie demonstrator technologii wypracowany w ramach "Innowacyjnej biogazowni". Potencjalnie jest to miejsce, w którym w kolejnych latach możliwe będzie prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania nowych technologii dla krajowego sektora biogazu i biometanu.

Dlaczego technologie pozwalające produkować biometan są tak ważne?

Biometan i biogaz to jeden z kluczowych wątków w toczącej się dyskusji na temat uniezależnienia się od paliw kopalnych i tego, czy to w ogóle możliwe w niedługim czasie. Biometan, który powstaje w procesie uzdatniania biogazu, aby mógł być tłoczony do sieci dystrybucyjnych, powinien spełnić wszystkie parametry gazu ziemnego. Dzięki temu odbiorcy końcowi nie odczuwają żadnej różnicy w działaniu urządzeń zasilanych gazem, niezależnie od tego, jak dużą część dostarczanego im paliwa stanowi to paliwo odnawialne. Do jego produkcji potrzebny jest surowiec organiczny ( tzw. substrat), a koszt jego pozyskania zależy od rodzaju danego surowca. Jak wspomniałem, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oszacowali możliwość wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w naszym kraju na równowartość blisko 8 mld0 013 biometanu rocznie. Krajowe zużycie gazu ziemnego wynosi obecnie około 17 mld m3 rocznie, z czego dużą część stanowił dotychczas import spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że ponad 40 proc. zużywanego przez Polskę gazu ziemnego zastąpione może zostać produkowanym na krajowym podwórku paliwem gazowym - biometanem. Niestety, w Polsce funkcjonuje tylko nieco ponad 300 biogazowni, w tym 140 biogazowni rolniczych, ponadto nie wytwarza się w nich biometanu.

I tu wracamy do wątku " Innowacyjnej biogazowni" - działania, które prowadzimy z Uniwersytetem Przyrodniczym, są unikatowe, bo mają doprowadzić nas do uruchomienia pod koniec przyszłego roku pierwszej w Polsce biometanowni.

Jak przebiega współpraca NCBR z branżą, kluczowymi partnerami, którzy potencjalnie będą wdrażać efekty przedsięwzięcia?

Zawsze są detale, które można udoskonalić, bez tego nie ma innowacji. I oczywiście w podjętych dyskusjach pojawiały się cenne dla nas głosy, proponujące poszerzenie i weryfikację pewnych działań. Ale w tym momencie branża mocno docenia przede wszystkim to, że nasza biogazownia przełamuje opór społeczny ze względu na wymagania postawione wykonawcom, takie jak bezodorowość. Poza tym instalacja ta ma być uniwersalna i odznaczać się stabilnością pracy oraz samowystarczalnością energetyczną. Szczególny nacisk kładziemy również na praktyczną weryfikację opracowanych technologii - dlatego obecnie jesteśmy w fazie testów trzech mikro instalacji, potem przed nami kompleksowa ocena na podstawie ich wyników i dalsza współpraca z wykonawcami na podstawie przyjętych parametrów opcjonalnych i jakościowych. W ten sposób efektem przedsięwzięcia, które zakończy się w grudniu 2023 roku, będzie gotowa do komercjalizacji - zweryfikowana w praktyce i zademonstrowana w pełnej skali - technologia "Innowacyjnej biogazowni".

Wspomniał Pan, że tych przedsięwzięć jest więcej. Które z nich mogą zmienić polski rynek energii w potencjalnie porównywalnym stopniu jak to dotyczące biogazowni?

Celem Zielonego Ładu jest to, aby wpływ naszego codziennego funkcjonowania dla środowiska naturalnego był neutralny lub nawet korzystny. Aby to osiągnąć, musimy zmienić sposób, w jaki korzystamy z zasobów naturalnych, takich jak woda, energia słoneczna, powietrze, nie mówiąc o dekarbonizacji. W NCBR finansujemy więc technologie, które umożliwią te zmiany w różnych aspektach naszego życia.

Poza " Innowacyjną biogazownia" finansujemy chociażby dwa ważne przedsięwzięcia ciepłownicze: "Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym" i " Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE". Dopełniając się nawzajem, pomogą one w systemowej transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce, bazując na odnawialnych źródłach energii. Założenie było takie, żeby nawet w 80 proc. nasza elektrociepłownia opierała się na OZE. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ambitne założenie, ale ostatecznie w Sokołowie Podlaskim powstaje system, który będzie pracował z wykorzystaniem odnawialnych źródeł na poziomie bliskim 100 proc. i dostarczał ciepło mieszkańcom w cenie porównywalnej do tradycyjnych systemów wykorzystujących paliwa kopalne. Czyli znów powstaje technologia zgodna z założeniami Zielonego Ładu i przynosząca korzyści ekonomiczne dla gminy.

W przedsięwzięciu "Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE" prototypowa instalacja budowana jest w Lidzbarku Warmińskim i również w blisko 100 proc. będzie oparta na technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Całość ma być zintegrowana z magazynami ciepła, które także rozwijamy.

Czy NCBR rozwija także technologie, dzięki którym gospodarstwa domowe będą mogły efektywnie oszczędzać energię?

Cały szereg. To zresztą przedsięwzięcia, które uruchomiliśmy jako pierwsze, jeszcze w 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowe" stworzone zostaną modelowe budynki o standardzie plusenergetycznym, które będą zapewniać nam ciepło i energię elektryczną w taki sposób, by nie szkodzić środowisku i nam samym. Wspieramy je w trzech tzw. strumieniach społecznym, senioralnym i jednorodzinnym. Dwa z nich są już na trzecim, ostatnim etapie realizacji demonstratorów technologii. W prefabrykowanych budynkach zainstalowane będą filtry HEPA, które poprawią jakość powietrza, a ciepło zostanie zapewnione bez potrzeby spalania czegokolwiek. Korzyści odczują więc wszyscy, nie tylko lokatorzy, ale i otoczenie. Dodatkowo dzięki inteligentnym czujnikom budynki zapewnią odpowiednią wilgotność i temperaturę. Lokatorzy takich budynków nie będą musieli martwić się cenami prądu, ponieważ wytworzą one więcej energii, niż zużywają jej mieszkańcy. W pełni wykończony budynek, nawet fabrycznie wyposażony w sprzęty AGD, w pełni ekologiczny, będzie budowany w kilka miesięcy (z modułów), a po upowszechnieniu tej technologii ma szansę być konkurencyjny cenowo w stosunku do tradycyjnego budownictwa.

Z kolei dzięki przedsięwzięciu "Technologie domowej retencji" niemal cała wykorzystywana w budynku woda (nawet 95 procent) będzie mogła pochodzić z deszczówki. Ta woda będzie mogła służyć do wszystkich celów, a zatem i do kąpieli, i doprania, i do zmywania, i do spłukiwania toalety. Pojawiają się nawet rozwiązania, które pozwalałyby uzdatnić tę wodę do picia. Żeby móc skorzystać z deszczówki na tyle sposobów, opracowany system będzie uwzględniał przydomową oczyszczalnię ścieków. Zostanie ona wyposażona w lampy UV do zabijania mikroorganizmów i bakterii znajdujących się w zbiorniku wody oraz w system filtracji i uzdatniania wody. To istotnie podnosi jej koszt, ale są miejsca dotknięte deficytem wody, w których zastosowanie tej technologii już dziś może być wybawieniem z kryzysu.

Czyli jesteśmy gotowi na Zielony Ład?

Wokół Zielonego Ładu narosło wiele mitów. Że się nie da, że za szybko. Należy się z nimi rozprawiać. Po pierwsze da się, co pokazują chociażby nasze przedsięwzięcia. A po drugie, musimy zdać sobie sprawę, że niezależnie od temperatury debaty publicznej, oczywistych kontrowersji, jakie budzą zawsze tak głębokie zmiany, one, tak czy inaczej, staną się faktem. Wyścig technologiczny w tym zakresie już trwa. Tylko od nas zależy, w którym miejscu nowej zielonej gospodarki się znajdziemy. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nie przespaliśmy tego momentu. Na wyzwania związane z transformacją energetyczną patrzymy jak na szansę dla polskich firm.