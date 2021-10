NCBR wybrał 56 nowych LIDERów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

Istotnym elementem programu LIDER jest rozwój tych kompetencji kadry badawczej, które ułatwiają późniejszą komercjalizację efektów prowadzonych prac. Dlatego ocenie podlegała także koncepcja zarządzania projektem (m.in. harmonogram projektu, dobór członków zespołu projektowego i metodyki zarządzania zespołem projektowym, określenie sposobów kontrolowania przebiegu projektu i znajomość sposobów korygowania odchyleń od planu). Dofinansowanie otrzymać mogły te projekty, które zostały poprzedzone analizą konkurencji, rynku docelowego, środowiska projektowego w tym analizą interesariuszy oraz mającą dzisiaj coraz większe znaczenie analizą łańcucha dostaw. Nie mniej ważna była również poprawnie dokonana analizy ryzyk związanych z zarządzaniem projektem i analizy silnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia.Projekt, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania muszą zostać zrealizowane we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji projektu. Taką jednostką mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.Dla członków zespołu badawczego tj. personelu B+R obowiązuje kryterium wiekowe - maksymalnie 35 lat. Dowolna jest natomiast liczba badaczy w zespole. Kryterium wieku nie obowiązuje w przypadku osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu jako podstawowy personel techniczny lub personel pomocniczy.Cała lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach XII edycji programu LIDER znajduje się na stronie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/program-lider---rozstrzygniecie-xii-edycji-konkursu Więcej informacji o 12. konkursie w ramach programu LIDER na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/