NCBR wyłoni 40 półfinalistów „Wielkiego Wyzwania: Energia”

Wkraczamy w decydującą fazę pierwszego w Polsce „Wielkiego Wyzwania: Energia”, realizowanego dzięki Funduszom Europejskim. Z końcem kwietnia minął termin dostarczenia filmów ćwierćfinałowych. Wpłynęło ich 69. W filmach uczestnicy musieli wykazać, że prototypy opracowywanych przez nich małogabarytowych elektrowni wiatrowych działają. Przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stoi teraz nie lada wyzwanie: do 31 maja br. wybierze 40 zespołów, które zakwalifikują się do półfinału i pozostaną w grze o milion złotych nagrody.

Przedsięwzięcie pn. „Wielkie Wyzwanie: Energia” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Warto wspomnieć, że spośród półfinalistów jury wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”. Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzyma ten spośród nominowanych uczestników, którego prototyp uzyska największą liczbę głosów publiczności.Wszyscy w napięciu czekają na finał „Wielkiego Wyzwania: Energia”, który odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Decydującą fazę rywalizacji będzie mogła śledzić publiczność. W Wielkim Finale, w celu zwizualizowania wyniku pomiaru, prototypy zostaną podłączone do instalacji pomiarowych, które wskażą najlepszy prototyp.Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a zespół, którego prototyp najlepiej poradzi sobie z zadaniem, zostanie zwycięzcą Wyzwania i wygra milion złotych! Zachęcamy do śledzenia „Wielkiego Wyzwania: Energia” za pośrednictwem strony internetowej Technologia opracowywana w „Wielkim Wyzwaniu: Energia” ma szansę przyczynić się do transformacji systemu energetycznego naszego kraju, co jest spójne z celami Unii Europejskiej zawartymi w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło także dziewięć przedsięwzięć, również finansowanych z Funduszy Europejskich (POIR), które w pełni wpisują się w te założenia. W ich ramach zostaną opracowane m.in.: nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, budynki efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownie przyszłości, a także technologie magazynowania energii elektrycznej, wentylacji dla szkół i domów czy domowej retencji. Wszystkie te projekty to szansa na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.