NCBR zyskał spółkę, która rozwinie sztuczną inteligencję

Uruchomione zostały pierwsze grupy robocze działające w ramach IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji oraz ekonomii cyfrowej, który został powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania, które poprowadzą prof. UW Piotr Sankowski oraz prof. Stefan Dziembowski, skoncentrują się na inteligentnych algorytmach i strukturach danych oraz cyfrowych walutach i inteligentnych kontraktach.

- To co wyróżnia IDEAS NCBR, to podejście do prowadzonych badań i ich selekcja. Algorytmy, które będziemy tworzyć, mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia, a tym samym komercjalizacji projektu. To korzyść zarówno dla biznesu, jak i zaangażowanych w dany projekt naukowców, którzy będą czerpać korzyści z wyników badań w postaci praw autorskich lub też tworzonych spółek typu spin off - zwraca uwagę Piotr Sankowski.Jednym z priorytetów IDEAS NCBR jest kształcenie naukowców oraz formowanie kadry, która będzie edukować w obszarze sztucznej inteligencji. Z tego względu ośrodek ma współpracować z innymi tego typu centrami badawczymi na świecie, jak również w kraju.- Planujemy nawiązać współpracę z uczelniami w Polsce oraz organizacjami, które skupiają się na AI, aby stworzyć środowisko, które będzie sprzyjać współpracy oraz wymianie informacji. Chcemy wspierać młodych naukowców w budowaniu ich kariery naukowej, ale też pokazać im, jak może wyglądać współpraca ze środowiskiem biznesowym. Skupimy się na współpracy ze szkołami doktorskimi oraz damy szansę na współpracę z uznanymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach - deklaruje Sankowski.Czytaj również: Maszyna potrafi już rozpoznać intencje człowieka Spółka stworzyła już grupy robocze, które będą pracować nad inteligentnymi algorytmami i strukturami danych oraz cyfrowymi walutami i inteligentnymi kontraktami. Liderami prowadzonych badań są prof. UW Piotr Sankowski związany z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Stefan Dziembowski, który również wykłada na tym wydziale.- Wybrane tematy badawcze związane są bezpośrednio z dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi moimi oraz Piotra Sankowskiego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą kryptografii, a w szczególności zagadnień związanych z zapobieganiem atakom fizycznym na urządzenia kryptograficzne oraz z technologią blockchain. To obiecujące obszary, które z biegiem czasu zyskiwać będą na znaczeniu - tłumaczy prof. Stefan Dziembowski, lider grupy roboczej w IDEAS NCBR.