Nespresso wprowadza ekologiczne, papierowe kapsułki do ekspresów

Nespresso, spółka zależna szwajcarskiego koncernu Nestle przekazała, że wprowadza na rynek kapsułki do ekspresów wykonane z papieru, które będą się nadawać do kompostowania.

Nespresso jest spółką zależna szwajcarskiego koncernu spożywczego Nestle, odpowiadając na wezwania organizacji ekologicznych, zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego typu kapsułek do ekspresów kawowych wykonanych z papieru i nadających się po wykorzystaniu do kompostownia w domu.

Nowe porcje kawy będą pakowane w nowe kapsułki z papieru powleczonego na zewnątrz biopolimerową powłoką, które będzie podlegać biodegradacji w zetknięciu z wilgocią. Będą się one nadawały do użytku w obecnie produkowanych i użytkowanych maszynach do parzenia kawy.

Zgodnie z przyjętym nowy rodzaj kapsułek zostanie zaoferowany klientom w Szwajcarii i we Francji na wiosnę 2023 roku. W następnych miesiącach zakup będzie możliwy w kolejnych krajach europejskich, a dopiero później trafi do Ameryki Północnej.

Nie zastąpią one w całości dotychczasowych kapsułek, ale zostanę dodane do oferty produktów wytwarzanych z aluminium nadających się recyklingu i powstających w 80 procentach z aluminium pochodzącego z odzysku.

Obecnie w samej Szwajcarii można oddawać zużyte kapsułki aluminiowe w ponad 3700 punktach zbiórki, a odpady w postaci fusów są odbierane w domach. Także w innych krajach, w tym w Polsce przy zakupie kapsułek można oddać te, które zostały zużyte.

W pierwszych miesiącach tego roku sprzedaż firmy Nespresso wyniosła 4,7 miliarda franków szwajcarskich. Obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem są Stany Zjednoczone, w Europie notowane są niewielkie spadki sprzedaży.