Netflix liczy na sukces "Wiedźmina" - "Fani będą pragnęli więcej"

Firma Netflix liczy na szeroką publiczność i globalny sukces serialu "Wiedźmin". Koncern jest przekonany, że fani "będą pragnęli więcej" - wskazała w rozmowie z PAP przedstawicielka firmy Kelly Luegenbiehl, tłumacząc decyzję firmy o zamówieniu drugiego sezonu jeszcze przed premierą.

Netflix zaznacza, że decyzja o rozpoczęciu produkcji drugiego sezonu Wiedźmina jeszcze przed premierą pierwszego była dość nietypowa.

Netflix nie zdecydował się jeszcze na dokładną liczbę sezonów, ale ma świadomość, że może czerpać aż z ośmiu książek Andrzeja Sapkowskiego.

Zdaniem grupy, serial ma duży potencjał nie tylko w Polsce, ale może stać się jedną z produkcji oglądaną przez fanów z całego świata.

- Decyzja o rozpoczęciu produkcji drugiego sezonu Wiedźmina jeszcze przed premierą pierwszego jest dla nas dość nietypowa, ale istnieje parę powodów, które nas do niej przekonały. Rozpoznawalność i zamiłowanie fanów do marki, jaką jest Wiedźmin oraz ich zainteresowanie serialem jeszcze przed premierą to tylko kilka z nich - wskazała w rozmowie wiceprezes ds. oryginalnych produkcji międzynarodowych Netfliksa Kelly Luegenbiehl.



- Mówiąc szczerze, bardzo przekonał nas świat, który stworzyła Lauren (Schmidt Hissrich, showrunnerka serialu) ze swoim zespołem i niesamowite kreacje aktorskie Henry'ego Cavilla, Anyi Chalotry oraz Freyi Allan. Dlatego wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie możemy zakończyć tej historii na pierwszym sezonie. Fani będą pragnęli więcej po obejrzeniu ośmiu odcinków - zaznaczyła Luegenbiehl.

Dodała, że Netflix nie zdecydował się jeszcze na dokładną liczbę sezonów, ale ma świadomość, że może czerpać aż z ośmiu książek Sapkowskiego.



-Przez lata w tej pracy nauczyłam się, że zespoły pracujące nad serialami odkrywają swoje ulubione postaci i rozmyślają, jak ciekawie poprowadzić ich ścieżki fabularne. Sądzę, że w +Wiedźminie+ jest wiele sposobności do dalszego rozwijania fabuły" - oceniła wiceprezes Netfliksa.

Pytana o medialne porównania między "Wiedźminem" oraz "Grą o Tron" produkcji HBO Luegenbiehl wskazała, że sama jest fanką serialu, a podobny poziom sukcesu byłby mile widziany.

- Liczę, że widzowie docenią jednak, jak różne kierunki obierają te serie. Nasz tytuł jest okazją do pokazania, że na rynku może istnieć wiele wspaniałych, udanych i poprowadzonych z rozmachem serii z gatunku fantasy. Myślę, że to dopiero początek i w przyszłości pojawi się więcej takich produkcji - przekonywała rozmówczyni PAP.

Jak mówiła, "podejście Netfliksa to dużo sztuki i odrobina nauki".



- Przed premierą możemy oczywiście do pewnego stopnia prognozować spodziewaną liczbę widzów albo profile osób zainteresowanych danym serialem. Wszystko zależy jednak od wykonania - jeśli serial sam w sobie nie jest ciekawie opowiedzianą historią, a gra aktorska czy reżyseria nie spełnią oczekiwań, to znaczenie predykcji będzie ograniczone. Dlatego pracujemy z artystami, scenarzystami i reżyserami, którzy mają wyraziste opinie, ciekawe historie i potrafią je świetnie przekazać i zagrać - wyjaśniła Luegenbiehl.

- Po premierze Wiedźmina ocenimy jego przyjęcie na parę sposobów: będziemy mieli wewnętrzne dane, takie jak oglądalność, liczba osób, które rozpoczęły serial i które obejrzały go do końca. Jeszcze przed premierą obserwowaliśmy emocjonalne reakcje na kolejne trailery czy liczbę fanów śledzących konta społecznościowe. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o kolejnym sezonie, co nieco zmniejsza presję na wysokie wyniki. Nadal jednak będziemy czerpać wiedzę z zebranych danych - wyjaśniła wiceprezes ds. oryginalnych produkcji międzynarodowych.

Jej zdaniem w przypadku Wiedźmina istnieje wiele ścieżek dotarcia do bardzo szerokiej grupy odbiorców.



- Szczególnie ekscytujące jest to, że tytuł jest globalnie znany. Serial ma więc duży potencjał nie tylko w Polsce, ale może stać się jedną z produkcji oglądaną przez fanów z całego świata. Z jednej strony mamy osoby, które cenią sobie książki, inni dowiedzieli się o Geralcie z gier, jeszcze inni są fanami Henry'ego Cavilla, a w końcu niektórzy po prostu lubią historie fantasy - podsumowała Luegenbiehl