Netflix może w przyszłym roku stracić miliony klientów

Firma Netflix może w przyszłym roku stracić w USA nawet 4 mln klientów. Powodem jest rosnąca konkurencja na rynku strumieniowania wideo i nowe usługi, m.in. Apple TV+ czy Disney+ .

Firma maklerska Needham jako czwarta z rzędu obniżyła we wtorek rating akcji Netfliksa, argumentując fakt rosnącą konkurencją, która może zaowocować odejściem od usługi nawet do 4 mln klientów na terytorium Stanów Zjednoczonych w 2020 r. - podała agencja Reutera.

W kwartale zakończonym we wrześniu grono użytkowników Netfliksa w USA wynosiło ok. 60,2 mln osób, co stanowi ponad jedną trzecią wszystkich subskrybentów usługi.

Analityczka Laura Martin wskazała, że firma będzie musiała dodać do oferty tańszą wersję subskrypcji treści, by móc konkurować z nowymi usługami Apple TV+ i Disney+.

Martin oceniła, że odrzucenie przez firmę modelu biznesowego opartego na reklamach i wykorzystywanie jedynie płatnych subskrypcji zmusza do utrzymywania wysokiej ceny. Doprowadzić to może do całkowitej rezygnacji z oferty przez klientów.

"Cena 9 do 16 dolarów miesięcznie za subskrypcję Netfliksa jest nie do utrzymania" - dodała. Ekspertka wskazała też, że odpływ subskrybentów może zwiększyć się przez utracenie z platformy popularnych seriali "Przyjaciele" i "Biuro".

Obniżenie prognozy nastąpiło w dzień po tym, jak produkcje Netfliksa zdominowały nominację do styczniowej gali Złotych Globów. Treści firmy mają szanse na statuetkę w 17 kategoriach telewizyjnych i 17 kategoriach filmowych, a liderami są produkcje "Historia małżeńska" (reż. Noah Baumbach) i "Irlandczyk" (reż. Martin Scorsese).

Reuter przypomniał, że obecnie liczba subskrybentów Netfliksa przyćmiewa grono użytkowników usług rywali, lecz jako lider musi on inwestować ogromne środki w regionalne i międzynarodowe produkcje na swoją platformę strumieniowania. Wiąże się to z rosnącym zadłużeniem firmy, które na ostatni kwartał rozliczeniowy wynosiło 12,43 mld dolarów.