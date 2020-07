Netflix powołał drugiego prezesa koncernu

Szef Netflixa Reed Hastings poinformował, że awansował dotychczasowego dyrektora ds. treści, Teda Sarandosa, na stanowisko drugiego prezesa koncernu. Serwis, specjalizujący się w udostępnianiu filmów i seriali, w czasie pandemii zdobył 10 mln nowych subskrybentów.

Hastings ogłosił nominację nowego prezesa podczas wideokonferencji dla inwestorów, podsumowującej wyniki firmy w II kwartale roku. Sarandos, który pracuje w koncernie od 20 lat, teraz dołączy również do zarządu spółki.

"Ted jest moim partnerem od kilkudziesięciu lat. Ta zmiana jedynie formalizuje to, co do tej pory było oczywiste nieformalnie, czyli to, że od dawna razem z Tedem wspólnie zarządzamy firmą" - poinformował Hastings w oświadczeniu. Dodał również, że zamierza zostać w koncernie przynajmniej przez kolejną dekadę i podkreślił, że nominacja Sarandosa nie oznacza, że będą się dzielić pracą, ale że obydwaj będą na pełen etat zarządzać spółką.

Hastings poinformował także inwestorów, że Netflix w okresie od kwietnia do czerwca zyskał 10,1 mln nowych subskrybentów, o trzy razy więcej niż w latach poprzednich w tym okresie. To więcej niż pierwotnie prognozowali analitycy rynku, którzy przewidywali maksymalny wzrost Netflixa o 8,3 mln użytkowników. Oznacza to, że pod koniec czerwca serwis miał łącznie 193 mln użytkowników, w tym 70 mln w samych tylko Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Niemal 26 mln dołączyło do platformy w pierwszej połowie tego roku, liczba ta rosła razem ze wzrostem restrykcji nakładanych na mieszkańców z związku z pandemią COVID-19.

Szef Netflixa zaznaczył jednak, że przypływ nowych użytkowników zaczął powoli zwalniać. Firma prognozuje, że w najbliższym kwartale uda się jej zyskać "tylko" 2,5 mln nowych klientów.

Eksperci zauważają, że pandemia zahamowała hollywoodzką produkcję, ograniczając możliwości kręcenia nowych filmów i seriali, będących siłą napędową Netflixa i podobnych serwisów. A to oznacza, że platforma może stracić na atrakcyjności dla użytkowników. Netflix poinformował jednak, że powoli wznawia produkcję, głównie w Azji i Europie. Serwis poinformował również, że jego plany programowe na 2020 r. pozostaną bez zmian, opóźnienia mogą dotknąć natomiast dużych filmów i seriali, których premiera będzie musiała zostać przesunięta z pierwszej na drugą połowę 2021 r.

Przychody Netflixa w drugim kwartale roku wyniosły 6,15 mld dolarów.