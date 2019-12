Netflix: Widzowie doceniają seriale z różnych kultur

Widzowie Netfliksa coraz bardziej interesują się serialami spoza Hollywood i doceniają zawartość zanurzoną w różnorodnych kontekstach kulturowych. Firma cały czas szuka zaś interesujących dzieł do adaptacji - wskazała w rozmowie z PAP wiceprezes Netfliksa Kelly Luegenbiehl.

Głośny serial "Wiedźmin" stworzony przez firmę Netflix na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego jest jednym z najnowszych projektów spółki adaptujących popularne lokalnie utwory na potrzeby międzynarodowej platformy. Strategia inspirowania się dziełami znanymi w poszczególnych krajach nie jest jednak nowością dla przedsiębiorstwa.

"Czerpanie z nieangielskiego materiału źródłowego i przystosowywanie go dla widowni z całego świata jest szczególnie ekscytujące dla Netfliksa" - wskazała wiceprezes ds. oryginalnych produkcji międzynarodowych firmy Kelly Luegenbiehl w rozmowie z PAP.

Przedstawicielka Netfliksa zwróciła uwagę na rosnącą popularność seriali z różnych kręgów kulturowych. "Myślę, że produkcje takie jak niemiecki +Dark+, duński +The Rain+, szwedzkie +Ruchome piaski+ czy hiszpański +Dom z papieru+ to świetne przykłady na to, że ludzie szukają seriali stworzonych w innych językach niż ich własny i doceniają je" - przekonywała.

"Podejście widzów i ich preferencje co do oglądanych filmów oraz seriali ewoluują. Obserwujemy malejące zainteresowanie oglądaniem jedynie treści we własnym języku i tych z Hollywood. Dwa lata temu jedynie 30 proc. użytkowników decydowało się na oglądanie seriali czy filmów w języku innym niż ojczysty lub angielski. Dziś ten odsetek stanowi 50 proc." - ujawniła rozmówczyni PAP.

"Zauważyliśmy, że im bardziej historia jest zanurzona w kulturze danego kraju, czy to Danii, czy Indii, jak w przypadku +Sacred Games+, czy innego regionu, im bardziej jest autentyczna - tym okazuje się ważniejsza i bardziej intrygująca dla widzów z całego świata. Oryginalne produkcje lokalne stają się spoiwem ludzi z różnych zakątków globu, którzy odnajdują uniwersalne elementy w tych treściach" - powiedziała Luegenbiehl.

Wiceprezes Netfliksa przypomniała, że amerykańska firma czerpie pomysły na nowe seriale z najróżniejszych materiałów źródłowych. W Danii na potrzeby serwisu zrealizowano serial na podstawie lokalnego podcastu "Equinox 1985". We Francji powstała natomiast seria w oparciu o postać fikcyjnego włamywacza-dżentelmena Arsene'a Lupina z powieści Maurice'a Leblanca. Niemiecki serial "Barbarians" nawiązuje natomiast do historycznej bitwy w Lesie Teutoburskim.

Luegenbiehl w rozmowie z PAP odniosła się również do procesu decyzyjnego, którym kieruje się firma przy selekcji nowych filmów i seriali. "W przypadku debiutów i drugich sezonów największą rolę grają ludzie, z którymi chcemy pracować. Szukamy filmowców, scenarzystów i twórców z interesującym podejściem, które pozwala im opowiedzieć nową, może wcześniej niesłyszaną historię przemawiającą do naszych widzów" - zaznaczyła.

Ekspertka wskazała, że reakcje na serial "Wiedźmin" mogą być zupełnie różne np. w Argentynie, Brazylii czy Korei. W poszczególnych krajach kampanie promocyjne tego samego produktu mogą więc przyjmować odmienny kształt.

"Jednym z ciekawszych aspektów bycia prawdziwie globalną firmą jest możliwość podjęcia tematu stworzonego dla danego kraju i znalezienia ciekawych, lokalnych smaczków na potrzeby działań promocyjnych i reklamowych w innych państwach. Czasem są to artyści dubbingowi albo miejscowe gwiazdy rozmawiające o swoich ulubionych serialach. Bywa, że z doświadczeniem mieszkańców danego kraju w szczególny sposób rezonują poruszane w konkretnej produkcji tematy, rodzaj humoru lub konkretne żarty. Dajemy zespołom dużą swobodę kreowania kampanii na podstawie takich lokalnych niuansów" - powiedziała wiceprezes Netfliksa.

W Polsce firma przeprowadziła wiele nieszablonowych akcji promocyjnych i marketingowych. Media szeroko informowały m.in. o polskim dubbingu "Wiedźmina" z udziałem Michała Żebrowskiego, który wcielał się w głównego bohatera wcześniejszego polskiego serialu na podstawie twórczości Sapkowskiego. "The Umbrella Academy" reklamowane było zaś śpiewanym przez Piotra Fronczewskiego utworem inspirowanym piosenką "Witajcie w naszej bajce" z filmu "Akademia Pana Kleksa". W 2018 roku Magda Gessler promowała natomiast "Orange Is the New Black". Na początku 2019 r. anglojęzyczne gwiazdy "Sex Education" w promocyjnym spocie próbowały zaś wymówić i odgadnąć znaczenie polskich potocznych słów związanych z seksualnością.

Rozmawiał Krzysztof Sobiepan