Netflix zarabia zarówno na reklamach, jak i na ich braku

Z komunikatu przekazanego przez amerykański koncern medialny Netflix wynika, że od początku tego roku do końca października ponad 15 milionów użytkowników zdecydowało się na skorzystanie z płatnej oferty bez reklam.

Amerykański Netflix poinformował w komunikacie, że trzecim kwartale tego roku pozyskał 8,8 miliona nowych płatnych użytkowników w ramach transmisji danych i dostępu do programów bez oglądania reklam.

Od początku 2023 roku na ten krok zdecydowało się już ponad 15 milionów klientów, którzy podkreślają, że wyższa opłata nie nie jest dla nich żadną przeszkodą za cenę rezygnacji z bloków reklamowych.

Nowa oferta została przygotowana rok temu i największą popularnością cieszy się u odbiorców w Europie, którzy są coraz bardziej zmęczeni skumulowanymi działaniami na rzecz pozyskiwania dodatków dochodów przez płatne telewizje.

Na początku przyszłego roku Netflix planuje w Stanach Zjednoczonych udostępnić pojawianie się kodów QR na ekranach telewizyjnych, które będą mogły być skanowane przez widzów. Z czasem to rozwiązanie będzie dostępny w innych krajach, co umożliwi reklamodawcom na lepsze pozycjonowanie produktów w trakcie wybranych przez nich filmów.

Ta oferta została została rozwinięta dzięki współpracy z Microsoft Advertising i pozwoli na zwiększenie wpływów. Nowym rozwiązaniem mają być pakiety bardzo krótkich okienek reklamowych, w których czas trwania płatnej oferty ma mieć tylko 10 sekund.

Pozwoli to na sprawdzenie zainteresowania widzów i przygotowanie rozwiniętej reklamy w formacie 20 i 60 sekund. Z badań wynika bowiem, że odbiorcy, jeśli już oglądają reklamy w blokach, to wolą, aby były one krótkie.