Netflix zaskoczył wynikami. Liczba użytkowników robi wrażenie

Amerykańska platforma telewizyjna Netflix podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Były lepsze od oczekiwań analityków. Co ważne wzrosła liczba subskrybentów platformy.

W kwartale zakończonym 31 marca Netflix odnotował zysk w wysokości 1,31 mld dol., czyli 2,88 dol. na akcję, w porównaniu z 1,6 mld dol., czyli 3,53 dol. na akcję rok wcześniej. Przychody wzrosły do 8,16 mld dol. z 7,87 mld dol. w okresie poprzedniego roku.

Wyniki były lepsze od oczekiwań analityków. Co ciekawe podczas wtorkowego handlu akcje spółki spadały w Nowym Jorku o prawie 190 proc., by później odbudować swoją pozycję.

To, co może cieszyć spółkę, to rosnąca liczba klientów. W pierwszym kwartale firmie udało się zdobyć 1,75 miliona nowych subskrybentów, zwiększając całkowitą liczbę abonentów na świecie do 232,5 miliona.

Liczba subskrybentów wzrosła o 4,9 procent rok do roku w porównaniu z katastrofalnym pierwszym kwartałem 2022 r., kiedy to streamer stracił użytkowników i wywołał swoisty efekt domina dla innych firm medialnych.