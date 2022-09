Nethansa z nowym dyrektorem ds. przychodów

Jakub Pietraszek dołączył we wrześniu do polskiej firmy technologicznej Nethansa, tworzącej oprogramowanie do optymalizacji sprzedaży na platformach handlowych.

Pietraszek objął stanowisko dyrektora ds. przychodów (Chief Revenue Officer). W nowej roli odpowiada za tworzenie i realizację strategii rozwoju firmy związanej z generowaniem przychodów, w tym za wdrażanie procesów zarządzania sprzedażą, obsługę klienta, ustalanie cen czy zarządzanie przychodami. Nadzoruje także działania marketingowe i wspiera działalność firmy na rynkach europejskich.

Pietraszek ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe jako manager i doradca biznesowy. Przed dołączeniem do Nethansy był dyrektorem zarządzającym w Uber Eats w Polsce, a wcześniej był również prezesem zarządu i współzałożycielem fintechu Booste, oferującego finansowanie i narzędzia dla rozwoju e-commerce. Był również managerem i konsultantem w międzynarodowych firmach doradczych, takich jak KPMG, EY czy Deloitte.

Pietraszek jest absolwentem MIT Sloan School of Management, ukończył również studia doktoranckie z zarządzania na SGH oraz ekonomię i prawo na UW.

Nethansa swoje biuro ma w gdańskim Olivia Business Centre. To tam na co dzień ponad 80 pracowników rozwija platformę i usługi wspierające sprzedaż na Amazon i Kaufland.de, z których dziś korzysta już ponad 100 firm.

W marcu spółka poinformowała o zakończeniu rundy A finansowania, w której głównym inwestorem był fundusz inwestycyjny Warsaw Equity Group (WEG). Nethansie udało się pozyskać blisko cztery miliony euro. Środki mają być przeznaczone m.in. na dalszy rozwój platformy SaaS oraz międzynarodową ekspansję.









