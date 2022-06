Netia przejęła Oktawave z grupy K2

Specjalizująca się w środowisku chmurowym spółka Oktawave z notowanej na warszawskiej giełdzie grupy K2 została kupiona przez spółkę Netia, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, należącego do grupy Polsat Plus. Zamknięta właśnie transakcja ma wartość 33,7 mln zł, nie zawiera zapisów warunkowych i zostanie rozliczona gotówkowo do 22 czerwca.

Netia przejęła specjalizującą się w środowisku chmurowym spółkę Oktawave.

W efekcie grupa Polsat Plus, której częścią jest Netia, dysponować będzie większą ofertą rozwiązań i największymi kompetencjami w zakresie rozwiązań chmurowych wśród operatorów działających na polskim rynku.

Przejęcie Oktawave ma wzmocnić realizowaną od kilku lat transformację obszaru B2B Netii w stronę integratora usług transmisji danych z zaawansowanymi, chmurowymi rozwiązaniami ICT i cyberbezpieczeństwa.

Oktawave jest pierwszą i największą polską platformą publicznej chmury obliczeniowej. Dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze (IaaS) oraz usługi w zakresie planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych.

Spółka posiada doświadczony zespół, który wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Platforma Oktawave zapewnia też autorskie rozwiązania, które pomagają w sprawnej migracji do rozwiązań chmurowych globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure, Google Cloud.

- W obszarze B2B Netia od lat z sukcesami prowadzi proces transformacji od operatora telekomunikacyjnego do dostawcy usług transmisji i przetwarzania danych oraz integratora zaawansowanych, chmurowych rozwiązań ICT i cyberbezpieczeństwa - powiedział Andrzej Abramczuk, prezes i dyrektor generalny Netii.

- Dotychczas bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się w tym zakresie organicznie, jednak dostrzegliśmy, że rozwiązania i kompetencje zespołu Oktawave idealnie wpisują się w naszą strategię. Grupa Polsat Plus, której ważną częścią jest Netia, powiększona teraz o Oktawave będzie dysponować najszerszą i najlepiej dopasowaną do potrzeb klientów biznesowych gamę usług data center, własnych rozwiązań chmurowych, a także niezwykle kompetentnym i doświadczonym zespołem, który będzie w stanie opracować i zintegrować dowolne rozwiązania hybrydowe, uwzględniające również rozwiązania globalnych graczy. A wszystko to połączone jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci transmisji danych w tej części Europy, którą posiadana grupa Netia - dodał.

Michał Paschalis-Jakubowicz, prezes Oktawave i wiceprezes zarządu K2 Holding wskazuje, że grupa K2 posiada kompetencje tworzenia jakościowych, dynamicznie rozwijających się biznesów. Takim biznesem jest Oktawave, które z sukcesem konkuruje na rynku chmurowych, świadcząc usługi IaaS, a jednocześnie jest partnerem wdrożeniowym chmur globalnych.

- Siłą spółki są własne rozwiązania chmurowe, super kompetentny zespół oraz sprawnie działające procesy biznesowe. Uważamy, że perspektywy dalszego rozwoju Oktawave u boku Netii są nadzwyczaj atrakcyjne dla spółki oraz jej pracowników i znalazły odzwierc-edlenie w otrzymanej ofercie jej zakupu. Dzięki transakcji tworzymy wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy, zwiększając nasze możliwości akwizycyjne w segmencie technologicznym i potencjał skali dywidendy - komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz.

Grupa K2 zarobi na sprzedaży Oktawave 31,7 mln zł

Oktawave tworzy otwartą technologię chmurową oraz wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Udostępnia własną certyfikowaną infrastrukturę chmurową, która otrzymała status VMware Cloud Verified. Pomaga także skorzystać z rozwiązań dostawców globalnych, takich jak AWS, Azure, Google Cloud. Oferuje zaawansowane rozwiązania w technologii Kubernetes, realizowane na każdej platformie chmurowej.

Głównym architektem firmy i obecnym wiceprezesem tej spółki jest Maciej Kuźniar, pasjonat technologii związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych.

Historia Oktawave sięga roku 2009, kiedy rozpoczęły się prace koncepcyjne. Świadczenie usług rozpoczęło się w roku 2012, a już rok później spółka zdobyła podium w konkursie Global Webit StartUp Challenge, pokonując 834 firm z całego świata. W 2019 roku Oktawave poszerzyła kompetencje o budowanie środowisk hybrydowych i multicloudowych oraz migrację do AWS, Azure i Google Cloud, a w 2020 roku otworzyła trzecie data center (Kraków), ze wszystkimi usługami wysokiej dostępności.

Szacunkowy zysk netto K2 Holding ze sprzedaży Oktawave wynosi blisko 11,5 mln zł. Jest to też drugie wyjście ze spółki zależnej - w 2014 roku, po pięciu latach od transakcji wejścia, grupa K2 sprzedała za 10 mln zł posiadane udziały (40 proc.) w spółce Audioteka.

- W tej transakcji cieszą nas dwie rzeczy. Po pierwsze, Oktawave zyskuje świetnego partnera, który będzie w stanie przyspieszyć rozwój firmy. I po drugie - ponownie realizujemy obietnicę złożoną akcjonariuszom, że będziemy konsekwentnie zwiększać wartość grupy K2 - podkreśla Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Wpływy gotówkowe, jakie K2 Holding otrzyma z tytułu transakcji - uwzględniając również spłatę udzielonej Oktawave przez grupę K2 pożyczki - to 31,7 mln zł.

