Netia zapłaci za nachalne telefony od konsultantów

Autor: PAP/PSZ

02-07-2019 10:47

Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Netia zaproponuje konsumentom rekompensaty za telefony z ofertą zawarcia umowy. Firma nie miała na to zgody, co jest sprzeczne z z prawem telekomunikacyjnym - poinformował UOKiK w komunikacie z 2 lipca.

"Urząd wydał kolejną decyzję dotyczącą nachalnych telefonów od konsultantów. Firma Netia dzwoniła do konsumentów z ofertą zawarcia umowy choć nie miała na to ich zgody. Jest to niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. Okazało się że zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały Netii prawidłowo udzielone. Operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej co jest niezgodne z przepisami. Mimo że Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów to nie zwalnia jej to z odpowiedzialności za jej działania" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Dodał, że Netia zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami i będzie pozyskiwać zgody abonentów na kontakt w celach marketingowych oraz zobowiąże do tego swoich partnerów, jeżeli będzie korzystała z ich gotowych baz.



"Konsumenci mogą liczyć na rekompensaty. Dotyczą one wszystkich osób, do których firma wykonywała telefony, nawet jeżeli nie zdecydowali się korzystać z usług Netii. Przykładowo osoby, które zawarły umowę z Netią i ją kontynuują otrzymają do wyboru trzy warianty: 120 zł nadpłaty na koncie abonenckim, albo mogą wypowiedzieć umowę bez konsekwencji finansowych lub zawrzeć nową umowę z niższymi opłatami" - wyjaśnia Niechciał.



Dodał on, że klienci w ramach rekompensaty mogą też uzyskać dostęp do programu antywirusowego lub kanału filmowego.



Jak informuje UOKiK rekompensaty przysługują też osobom, które nie zawarły umowy z Netią lub ją wypowiedziały. Będą one mogły wybrać jedną z kilku opcji: zawrzeć nową umowę na preferencyjnych warunkach z np. niższym abonamentem lub mniejszą opłatą za aktywację usługi i sprzęt, albo dostęp do programu antywirusowego na rok lub kanału filmowego na sześć miesięcy.



Czas na skorzystanie z rekompensaty wynosi trzy miesiące od pojawienia się informacji na stronie internetowej Netii.