NHTSA: Tesla przeprowadzi naprawy ponad 9 tys. SUV-ów Model X

Koncern Tesla zapowiedział akcję serwisową obejmującą ponad 9 tys. SUV-ów Model X w związku z defektem mocowania listw ozdobnych, który może stwarzać zagrożenie drogowe - poinformował w środę amerykański urząd bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA.

W opublikowanym przez amerykańską agencję raporcie mowa o akcji serwisowej obejmującej 9136 samochodów Tesla Model X wyprodukowanych od 17 września 2015 r. do 31 lipca 2016. Z ustaleń firmy motoryzacyjnej Elona Muska wynika, że we wskazanych pojazdach zastosowano zbyt mało podkładu do mocowanych uretanem przy dachu listew ozdobnych. W efekcie z upływem czasu mogą się one odklejać, a nawet odpaść.

Problem dotyczy listwy ponad przednią szybą oraz tej umieszczanej pośrodku dachu, pomiędzy otwieranymi do góry tylnymi drzwiami samochodu. Według wewnętrznych ustaleń Tesli przed odpadnięciem odklejająca się listwa może być przyczyną hałasu słyszalnego wewnątrz pojazdu. Posiadacze Modeli X mogą też zaobserwować luzowanie się wadliwego elementu.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez NHTSA, dotychczas nie zgłoszono żadnych wypadków związanych ze wskazaną usterką. Odpadnięcie listwy w trakcie jazdy mogłoby jednak stanowić czynnik ryzyka dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Firma Tesla zobowiązała się do doklejenia listew z zastosowaniem odpowiedniej, większe ilości podkładu. Producent ma powiadomić posiadaczy wskazanych pojazdów o naprawach mailowo. Punkty sprzedażowe i serwisanci spółki otrzymali odpowiednie instrukcje już na początku ubiegłego tygodnia.

Według Tesli problem zbyt słabego podklejenia listew ozdobnych nie dotyczy nowszych pojazdów ze względu na zmiany w procedurach firmy wprowadzone w 2016 r.

Koncern motoryzacyjny z Doliny Krzemowej to obecnie najwyżej wyceniana na giełdzie firma z tej branży. Ze względu na duże wzrosty w 2020 r. kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła już 526 mld dolarów, a szacunkowy osobisty majątek jej szefa, Elona Muska, sięgnął 136 mld dolarów. Czyni go to drugim najbogatszym człowiekiem świata - za Jeffem Bezosem, dyrektorem generalnym Amazona, a przed współzałożycielem Microsoftu Billem Gatesem.