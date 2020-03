Niderlandy: Grupa konsumencka chce odszkodowań od Volkswagena

Niderlandzka organizacja konsumencka Consumentenbond postawiła Volkswagenowi dwutygodniowe ultimatum dot. rozpoczęcia negocjacji ws. odszkodowania dla klientów, którzy ucierpieli z powodu zaniżania przez producenta danych, dotyczących pomiaru emisji spalin w samochodach.

Niderlandzkie organizacje Consumentenbond i Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) napisały do Volkswagena pismo dając koncernowi dwa tygodnie na rozpoczęcie negocjacji odnośnie odszkodowania za przekłamywanie przez koncern danych, dotyczących emisji spalin. Obie organizacje reprezentują niderlandzkich konsumentów, którzy odnieśli szkodę kupując lub biorąc w leasing samochody z celowo przeprogramowanym silnikiem diesla, produkowane przez niemiecką firmę.

Skandal dotknął właścicieli 8 mln pojazdów w Unii Europejskiej i 11 mln na całym świecie. Części z nich udało się wywalczyć rekompensatę od koncernu, głównie w wyniku pozwów zbiorowych. I tak np. niemieckiej organizacji konsumentów Vzbv, udało się podpisać w lutym ugodę z VW, w wyniku której poszkodowani w aferze niemieccy kierowcy otrzymają 830 mln euro odszkodowania. W Stanach Zjednoczonych koncern wypłacił już 14,7 mld dolarów roszczeń.

"To dobry rezultat. Niestety w Niderlandach, tak jak i innych krajach w Europie, ofiary nie dostały jak dotąd ani centa" - powiedziała szefowa Consumentenbond Sandra Molenaar. I dodała, że najwyższy czas, by koncern odpowiedział także za straty swoich niderlandzkich konsumentów.

Consumentenbond jeszcze w 2017 r. wniósł oficjalną skargę przeciwko Volkswagenowi do niderlandzkiego urzędu ds. konsumentów i rynków (Autoriteit Consument & Markt, ACM). Ten nałożył na koncern największą możliwą karę grzywny za nieuczciwe praktyki handlowe w wysokości 450 tys. euro. Volkswagen odwołał się od tej decyzji do sądu rejonowego w Rotterdamie, ten wstrzymał wydanie wyroku i przekazał rozpoznanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Według Consumentenbond VW został słusznie obciążony grzywną przez ACM, ale - według organizacji - to nie oznacza, że konsumenci otrzymają od koncernu odpowiednie odszkodowanie. Dlatego też organizacja wezwała koncern do natychmiastowego podjęcia negocjacji ws. odszkodowania zbiorowego.