Nie Big, a Smart Data. To nie ilość danych jest kluczem do udanej digitalizacji

Na obecnym etapie cyfryzacji procesów kluczowe jest podejście zdroworozsądkowe, nastawione na wynik. To nie ilość przetwarzanych danych, a ich praktyczne wykorzystanie pozwoli nam pokonać bariery rozwojowe na polu digitalizacji.

Na konferencji EEC Trends, która odbywa się w poniedziałek, 6 lutego, w Warszawie, nie zabrakło dyskusji na temat digitalizacji i cyfryzacji szeroko pojętej gospodarki - od przemysłu przez usługi, az po autonomizację dóbr konsumpcyjnych.

Jedną z konkluzji, jaka podczas panelu "Digitalizacja w praktyce" był swego rodzaju apel, aby "cyfryzować z głową".

- Pamiętajmy, że cyfryzacja oraz digitalizacja to nie są leki na wszystkie problemy, z jakimi się borykamy, w związku z czym musimy cyfryzować dedykowane do tego procesy z głową. Dlatego zanim przystąpimy do odpowiednich procesów, trzeba dokładnie zdefiniować potrzeby, jakie zostaną zaspokojone, a przede wszystkim które dane i w jakim celu potrzebujemy analizować - mówił Tomasz Wolanowski, wiceprezes zarządu ABB.

Dodał, że nadszedł czas na Smart Data, a nie Big Data, bo to nie ilość danych, tylko to, co te dane nam dadzą w praktyce, będzie kluczowe w powodzeniu cyfryzacji.

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

