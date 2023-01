Nie jest łatwo rozstać się z Chinami. Udowadnia to przykład firmy Apple

Indie stają się coraz istotniejszą lokalizacją produkcji elektroniki dla amerykańskiego koncernu Apple. Choć wartość wytworzonych i wyeksportowanych dóbr szybko rośnie, nie oznacza to rychłego przeniesienia produkcji z Chin.

Apple stara się zdywersyfikować produkcję.

Całościowa wartość wywozu z Indii telefonów oznaczonych nadgryzionym jabłuszkiem wyniosła od kwietnia do grudnia 2022 r. ponad 2,5 mld dolarów.

Jednak Państwo Środka na długo jeszcze pozostanie pierwszoplanową lokalizacją produkcyjną dla Apple.

Składanie pierwszych modeli Iphone'ów, ikonicznego produktu Apple, rozpoczęło się w największym państwie Subkontynentu już w 2017 r. Od 2020 r. do Indii zaczęto przenosić bardziej zaawansowane procesy produkcyjne, ściągnięte za pomocą hojnego systemu wsparcia i zachęt, zwanego PLI (production-linked incentive).

Wartość eksportu z Indii telefonów oznaczonych nadgryzionym jabłuszkiem sięga miliardów dolarów

Od tego czasu produkcja dynamicznie się rozwija w dwóch oddzielnych lokalizacjach nadzorowanych przez tajwańskie spółki Foxconn Technology Group oraz Wistron Corp. Choć najważniejszym ich zadaniem jest obsługa rynku indyjskiego, rośnie także eksport. Według danych Apple całościowa wartość wywozu z Indii telefonów oznaczonych nadgryzionym jabłuszkiem wyniosła ponad 2,5 mld dolarów. Dane te dotyczą okresu od kwietnia do grudnia 2022 r.

Współpracę produkcyjną z Apple chce rozwijać także rodzimy indyjski konglomerat Tata Group. Wedle India Today grupa negocjuje warunki przejęcia większościowych udziałów w spółce wytwórczej Wistronu w Indiach. Obie firmy miałyby wspólnie rozbudowywać zdolności produkcyjne na Subkontynencie. Może chodzić o zdolności do wytwarzania MacBooków (przenośnych komputerów osobistych) i Ipadów (tabletów). Ponadto już wkrótce w Indiach ma zostać otwarty pierwszy fizyczny sklep sygnowany przez Apple.

Indie kuszą zagranicznych inwestorów. Apple też korzysta

Apple ma powody, by stawiać na indyjski rynek. Po pierwsze, plan „Make in India” („Produkuj w Indiach”), flagowa inicjatywa rządu Narendry Modiego z 2014 r. Przewiduje ona zestaw zachęt dla inwestorów zagranicznych wchodzących do Indii z inwestycjami produkcyjnymi. Obciążenia celne są niższe w przypadku komponentów, a rosną przy sprowadzaniu gotowych produktów.

Istotny jest również rynek indyjski, coraz ważniejszy dla amerykańskiego koncernu. Wedle portalu businesstoday.in w 2020 r. tylko 2,2 proc. smartfonów kupionych przez Indusów pochodziło od Apple. W ubiegłym roku ten odsetek wzrósł do 4,4 proc., czyli 5,5 mln sztuk i rośnie.

Apple dywersyfikuje produkcję, ale tak łatwo Chin nie rzuci

Czy te postępy oznaczają odwrót amerykańskiego giganta od Chin? Zachęcać mogą do tego rosnące koszty pracy w ChRL oraz napięcia na linii Pekin-Waszyngton.

Jednak takie rozstanie jest obecnie mało prawdopodobne. Wedle obliczeń Bloomberg Intelligence, prawie 98 proc. Iphone’ów jest nadal produkowanych w Państwie Środka. Przy utrzymaniu obecnej dynamiki wzrostu wytwórstwa w Indiach, przeniesienie 10 proc. produkcji na Subkontynent zajęłoby ponad 8 lat. Do tego wedle Financial Times chiński Luxshare na początku stycznia uzyskał kontrakt na składanie iPhone’a Pro, łamiąc wyłączność tajwańskiego Foxconnu jako wykonawcy tego najbardziej zaawansowanego sprzętu. Apple więc nie tylko nie ucieka z ChRL, ale wydaje się w nich rozgaszczać.

Te przetasowania mogą świadczyć o tym, że choć amerykański koncern stara się zdywersyfikować produkcję poza Chiny, to Państwo Środka na długo jeszcze pozostanie jego pierwszoplanową lokalizacją produkcyjną.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma