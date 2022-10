Nie ma spawacza? Trudno, firmy mają już na to sposób

Elastyczność i precyzja robotów sprawia, że stosuje się je także przy produkcji krótkoseryjnej. Coraz częściej zastępują deficytowych na rynku pracy specjalistów.

Robotyzacja to stabilny trend w produkcji przemysłowej mimo zmiennego, kryzysowego otoczenia. Polskie wskaźniki "nasycenia robotami" ruszyły w górę, ale wciąż jesteśmy daleko od liderów, a nawet od średniej europejskiej, wyprzedzają nas sąsiedzi. W jakich dziedzinach te procesy będą następowały w polskim przemyśle najszybciej?

- Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja, elastyczność robotów przemysłowych, która jest większa niż dedykowanych maszyn, czyli gdzie jest wysoka zmienność produkcji, krótkie serie oraz również tam, gdzie niedługo nie będzie odpowiednio doświadczonych pracowników - odpowiada Jakub Stec, dyrektor sprzedaży robotyki ABB w Polsce.

- Tradycyjnie taką branżą jest np. spawanie, gdzie są trudne warunki, pracownicy są wysoko opłacani i wielu z nich pracuje za granicą. Więc jeżeli nie będziemy w stanie tych procesów zrobotyzować przy użyciu cobotów, co jest nowym trendem - również dla produkcji niskoseryjnej i prostych detali - to będziemy mieć problemy z zaspokojeniem potrzeb - dodaje.

Dodatkową zachętą do robotyzacji od początku 2022 roku jest ulga na robotyzację, dzięki której można odliczyć od CIT 50 proc. wydatków na zakup robotów. To rozwiązanie spotyka się jednak z różnymi opiniami biznesu.

- Na pewno wprowadzenie takiej ulgi jest pozytywne. Po pierwsze zwiększyła ona świadomość wśród firm, że istnieje możliwość robotyzacji i jakie to niesie korzyści. Po drugie ułatwia to inwestycje, zmniejsza ostateczne koszty użytkowania i posiadania takiego rozwiązania. Zaletą jest prosty system rozliczeń - ocenia Jakub Stec.

- Nie zostało jasno sprecyzowane, co oprócz samego robota, np. spawarki, jeszcze w to wchodzi. Takie elementy, jak chwytaki, czy też otoczenie robota, grodzenia, niektóre maszyny towarzyszące - nie wiadomo, czy one również podlegają odliczeniu, co budzi pewne obawy i wymaga wyjaśnienia - podsumowuje.