Nie tylko chmura. Rośnie popyt na usługi kolokacyjne

Popyt na kolokację, czyli usługi pozwalające na przekazanie urządzeń serwerowych do zewnętrznej firmy. W najbliższych latach jej globalna wartość rosnąć średnio o 13,3 proc. rocznie. Zdaniem analityków jednym z powodów jest przenoszenie obciążeń z chmury publicznej, by zabezpieczyć ciągłość działania i coraz większa popularność hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT.

Minimalizacja ryzyka i kosztów

Za dywersyfikacją rozwiązań IT przemawiają też względy bezpieczeństwa. Analitycy coraz częściej wskazują, że poleganie na jednym dostawcy lub wyłącznie własnej infrastrukturze znacznie zwiększa ryzyko. Co więcej, z tegorocznego badania przeprowadzonego przez IDG wynika, że kolokacja pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) IT. Zwróciło na to uwagę aż 35 proc. badanych.Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Grand View Research szacuje koszty posiadania lub budowy centrum danych na poziomie około 3300 dolarów za metr kwadratowy. Po uwzględnieniu inwestycji w infrastrukturę światłowodową i kosztów zatrudnienia specjalistów okazuje się, że wydać trzeba jeszcze więcej. Szczególnie dla firm z sektora MŚP kolokacja może więc być atrakcyjną alternatywą wynajmu powierzchni centrum danych.Czytaj również: Oto technologie, na które trzeba zwrócić uwagę w 2022 roku Jednym z głównych motywatorów do przenoszenia obciążeń do kolokacji jest też poprawa stabilności i czasu pracy infrastruktury. Na tę korzyść wskazało 52 proc. respondentów badania IDG.- Każdy przestój IT to utracony zysk. Z danych ITIC wynika, że od 2016 roku średni koszt jednej godziny przestoju wzrósł o 30 proc. Firmy mierzą się z coraz większą liczbą cyberzagrożeń, rośnie też złożoność IT. W takiej sytuacji wzrasta i znaczenie środowisk zapasowych, i budowa odpowiedniej polityki bezpieczeństwa a te, zarówno kosztowo, jak i organizacyjnie najlepiej zbudować w modelu outsourcingowym. Tym bardziej że do kolokacji w centrum danych można dobudowywać kolejne usługi - podsumowuje Tomasz Doligalski z Grupy 3S.Jak dodaje, organizacje coraz częściej decydują się na usługi w chmurze, ponieważ oferują one skalowalne niskie opłaty, eliminują konieczność zatrudniania personelu IT i mają mniejsze koszty ogólne. Centra kolokacji oferują z kolei korzyści finansowe w długofalowej perspektywie oraz elastyczność w zakresie całkowitej kontroli nad serwerami.