Nie tylko Lewandowski i Brzoska. Coraz więcej aniołów biznesu w Polsce

Rafał Brzoska czy Robert Lewandowski to najbardziej znani inwestorzy, którzy zostali aniołami biznesu. Jednak w Polsce ten typ wspierania młodych firm staje się coraz bardziej popularny. Co ciekawe, aby stać się aniołem biznesu nie trzeba posiadać milionów na koncie - inwestycje anielskie często rozpoczynają się nawet od 50 tysięcy złotych.

Anioł biznesu to inwestor prywatny, który inwestuje w niepubliczne spółki o wysokim potencjale wzrostu, najczęściej na wczesnych etapach ich rozwoju.

W Polsce działa 680 aniołów biznesu.

Wśród najbardziej rozpoznawalnych są m. in. Rafał Brzoska czy Robert Lewandowski.

Kim jest anioł biznesu? Jak wskazują autorzy raportu „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu? Rynek inwestycji anielskich w 2021 roku”, są to osoby prywatne, które inwestują w startupy swój kapitał w zamian za udziały w spółce.

Polski rynek wsparcia młodych firm znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Autorzy raportu szacują, że w Polsce jest aktualnie 680 aniołów biznesu (w krajach Europy Zachodniej jest ich przynajmniej po kilka tysięcy). Z raportu wynika, że aż 40 proc. badanych aniołów biznesu inwestuje zaledwie do trzech lat lub krócej, a ponad połowa aniołów biznesu (53 proc.) dokonało od jednej do sześciu inwestycji podczas całej swojej aktywności anioła biznesu.

Aniołowie biznesu w Polsce to głównie osoby w wieku średnim, których największa grupa plasuje się w wieku pomiędzy 35 a 49 lat - ten przedział wiekowy stanowi, aż 70 proc. Do tej pory najczęściej zostawali nimi przedsiębiorcy (55 proc. badanych) oraz menedżerowie z korporacji (30 proc.). Do tych dwóch grup zawodowych dołączają też kolejne osoby, pracujące w tzw. zawodach wolnych – lekarze, prawnicy czy osoby pracujące w IT.

Spośród przebadanych aniołów biznesu, najwięcej z nich zainteresowanych jest obszarem „Zdrowie & Biotech” (15 proc.), dalej obszarem „Fintech” (9 proc.) inwestorów oraz „GreenTech (Zielone Technologie)” (7 proc. aniołów).

Co istotne, aż 60 proc. inwestorów ulokowało środki o wartości nie przekraczającej 1,35 mln zł.

Poniżej zestawienie najciekawszych inwestycji anielskich w 2021 roku:

Raport COBIN Angels „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu? Rynek inwestycji anielskich w 2021 r.” powstał przy współpracy z partnerami OVHcloud i Polish Angels oraz partnerem merytorycznym Szkołą Główną Handlową.