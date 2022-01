Nie tylko SpaceX i Virgin Orbit. Polskie firmy też mają kosmiczne ambicje

Polskie firmy kosmiczne w 2022 roku nie zamierzają zwalniać tempa. Swój nowy sprzęt będą testować zarówno w laboratoriach, jak i na orbicie. Wszyscy uczestnicy rynku mają nadzieję na wdrożenie przez polskie władze Krajowego Programu Kosmicznego.

Tomasz Palacz, prezes firmy Progresja Space

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Marcin Sarnowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie SpaceForest

integracja elementów rakiety suborbitalnej PERUN i pierwszy lot w drugiej połowie 2022 roku,

wdrożenie rynkowe autonomicznego systemu śledzenia i komunikacji z rakietami – RASEL,

budowa czystych pomieszczeń do produkcji elementów kosmicznych.

- Planujemy przeprowadzić demonstrację orbitalną naszych pierwszych produktów - napędu satelitarnego BLINK oraz kół zamachowych MRW dla nanosatelitów. Będzie to misja przeprowadzona na satelicie typu Cubesat jednego z naszych partnerów. W ten sposób zdobędziemy heritage i pokażemy, że nasza technologia działa - co umożliwi nam realizację drugiego celu, czyli uzyskania kontraktów na dostarczenie naszych rozwiązań.W obu kwestiach jesteśmy już na dość zaawansowanym etapie, dlatego wierzymy, że jest to do osiągnięcia, nawet mimo trudności i opóźnień, jakie pojawiają się w sektorze kosmicznym.W 2022 roku, większość naszych produktów uzyskiwać będzie gotowość technologiczną do demonstracji. Z tego względu planujemy pozyskać środki na skalowanie działalności - uruchomienie produkcji, sprzedaży i wejście na rynek amerykański czy azjatycki. W tym temacie prowadzimy już rozmowy z zagranicznymi funduszami. W I połowie grudnia ogłosiliśmy plany pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej, a wraz z nimi kluczowe cele i kierunki strategiczne spółki na kolejne lata. Projektowo myślimy o perspektywie średnioterminowej, tj. latach 2024-25. W tym czasie chcemy ukończyć kluczowe projekty R&D (zwłaszcza dotyczące platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz segmentu komputerów kwantowych i rozwiązań dronowych), które zyskają poziom gotowości technologicznej TRL9 oznaczający możliwość pełnej komercjalizacji. Nasza spółka zamierza także istotnie rozbudować moce produkcyjne i podwoić zdolności sprzedażowe, szczególnie na rynkach zagranicznych.W ciągu najbliższych 12 miesięcy zakładamy w projekcie EagleEye przejście do kolejnej fazy Critical Design Review, a w projekcie Piast – do Prelimiary Design Review. W obszarze produktów kwantowych w 2022 roku będziemy kontynuować prace związane ze stopniowym przechodzeniem ze sprzedaży komponentów do sprzedaży pełnych systemów.Creotech Instruments planuje w 2022 roku wzmocnić znacznie siły sprzedażowe oraz w większym stopniu być obecnym zagranicą (m.in. myślimy o otwarciu naszych przedstawicielstw w Stanach, Azji i w Brukseli). Wraz z potencjalnie pozyskanymi środkami z SPO spółka będzie dalej zwiększać swoje moce produkcyjne i logistyczne.- Plany na 2022 rok:Wkrótce zakończymy również dwa ważne projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące niskoszumnego generatora częstotliwości (MLO) oraz wzmacniaczy półprzewodnikowych (SSPA) na pasmo X służące do komunikacji satelitarnej. Są to projekty trwające wiele lat i przechodzące przez wiele poziomów gotowości technologicznej. Liczymy na produkcję tych urządzeń w naszej siedzibie.