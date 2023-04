Nie tylko Tiktok. Chińskie apki podbijają Amerykę

Jak donosi branżowy Anxios, na dziesięć najczęściej ściąganych aplikacji w USA aż cztery mają chińskie pochodzenie. W dniach 26 lutego-26 marca na urządzeniach mobilnych najchętniej ściągano Temu (10 mln pobrań), Tiktoka (7,4 mln), Capcut (6,7 mln) i Shein (6,3 mln).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Chińska dominacja w internecie budzi obawy całego świata

Czym charakteryzują się te programy? Tiktok wyrasta na najważniejsze medium społecznościowe młodego pokolenia Amerykanów. Choć zaczynał jako platforma do dzielenia się zabawnymi krótkimi treściami wideo, obecnie coraz częściej używany jest do komunikacji politycznej oraz marketingowej. Stosowane algorytmy sprawiają, że użytkownicy długo są przyciągani przez kolejne automatycznie odtwarzające się filmy, gdyż ich rodzaj jest silnie spersonalizowany na podstawie czasu i uwagi poświęcanej poprzednim nagraniom.

Obecnie to właśnie ten produkt pekińskiej firmy Bytedance jest przedmiotem wielkiej debaty w całym świecie Zachodu, która ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego może zakończyć się wykluczeniem aplikacji z rynku w wielu państwach. Szczególne wątpliwości budzi sposób wykorzystywania i przechowywania danych użytkowników.

Indie już zakazały chińskich aplikacji, w innych krajach zakaz dotyczy używania jej na sprzęcie służbowym. W USA trwa ożywiona debata na temat restrykcji wobec Tiktoka.

Na tym medium społecznościowym nowego typu popularność chińskich aplikacji się jednak nie kończy. Capcut ze stajni tej samej firmy Bytedance uzupełnia platformę wideo, oferując możliwości łatwej obróbki i uatrakcyjnienia zdjęć i filmów przed publikacją w mediach społecznościowych. Z kolei Temu - aplikacja należąca do właściciela Pinduoduo, czyli PDD Holdings Inc. – przykuwa w promocjach cenami tak niskimi, że część użytkowników uważa je na początku za internetowe oszustwo. Kupić można niemal wszystko, od okularów za 8 złotych po fifki do palenia – legalnej w wielu stanach – marihuany.

SHEIN, aplikacja służąca głównie do zamawiania ubrań, butów i akcesoriów, jest z kolei podmiotem najbardziej tajemniczym z tej listy. Stoi za nią Chris Xu, miliarder z zasady nieudzielający wywiadów. SHEIN działa od 2008 r., globalne operacje prowadzi od 2019 r. z Singapuru. W zeszłym roku firma wypracowała 24 mld dolarów obrotu, niemal tyle, co Zara czy H&M stawiające ciągle raczej na fizyczne sklepy. Powodzenie SHEIN opiera się na możliwości reakcji w ciągu trzech dni na nowy trend modowy oraz wprowadzaniu krótkich serii. Dzięki temu klienci niemal natychmiast mają dostęp do nowości, które są produkowane w małej liczbie egzemplarzy, co ogranicza ilość niesprzedanych artykułów.

Chińczycy dystansują zachodnią konkurencję w aplikacjach

Amerykańska konkurencja wśród aplikacji zostawała w ubiegłym miesiącu w tyle. Dla porównania, Whatsapp i Instagram zaliczyły po 5,8 mln pobrań, a Snapchat – 4,7 mln. Wszystkie trzy wymienione programy pochodzą ze stajni koncernu Meta (Facebook). Jednak trzeba pamiętać, że bardzo wielu Amerykanów ma już te aplikacje na swoich urządzeniach, zaś chińskie programy są za oceanem ciągle mniej rozpowszechnione. Stąd może wynikać różnica w ilości nowych pobrań.

Przyzwyczailiśmy się myśleć o produktach chińskich jako o kopiach zachodnich rozwiązań. Już od dawna tak nie jest, a w szczególności nie dotyczy to aplikacji.

Czemu chińskie programy są atrakcyjne? Po pierwsze, korzystają z zalet rozległego i głębokiego rynku. Do tego dochodzi olbrzymia podaż inżynierów i programistów, którzy rozwijają projekty za konkurencyjne stawki wobec tych, które trzeba zapłacić w Dolinie Krzemowej. Wyobraźmy sobie, że jakaś firma wprowadza innowację, która odnosi szybki sukces w Chinach. Prawie równolegle pojawiają się konkurenci, którzy naśladują nowość nieco ją jednocześnie ulepszając. Dużą skalę i popularność zdobywa jedna lub dwie aplikacje, które potrafiły wyjść zwycięsko z morderczej konkurencji na chińskim rynku. Zwykle są dlatego wystarczająco oryginalne, by odnieść międzynarodowy sukces.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma