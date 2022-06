Nie uciekniemy przed cyfrowym złotym. Banki już się przygotowują

Banki komercyjne zdają sobie sprawę, że pieniądz cyfrowy w Polsce pojawi się w obiegu i przygotowują się na to, zwłaszcza pod kątem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowania, uważa prof. Bogdan Szafrański z PKO BP.

Banki komercyjne doskonale zdają sobie sprawę, że cyfrowy pieniądz w Polsce się w końcu pojawi i przygotowują się na to.

Póki co cyfrowy złoty to jednak melodia odległej przyszłości - jesteśmy obecnie w fazie obserwacji poczynań takich krajów jak Szwecja czy Chiny.

Sama idea cyfrowej waluty generuje wiele pytań i wątpliwości - kluczowe jest rzetelne przebadanie tematu, zwłaszcza w kontekście potencjalnego zagrożenia kontrolowania wydatków obywateli przez państwo.

Profesor Bogdan Szafrański, członek rady nadzorczej PKO BP wskazuje, że w kontekście wprowadzenia cyfrowego złotego kluczową kwestią jest cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności użytkowników.

- Cyfrowy pieniądz będzie miał zupełnie inną formę niż gotówka, kluczowe jest więc zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. Jedno jest pewne, banki doskonale zdają sobie sprawę, że cyfrowy pieniądz w Polsce się w końcu pojawi i przygotowują się na to. Póki co jesteśmy jednak w fazie obserwacji poczynań takich krajów jak Szwecja, Chiny czy USA - ich dokonania na tym polu dadzą nam wiele wskazówek - powiedział Szafrański podczas Kongresu 590.

Dodał, że bardzo istotne jest zapobieżenie wykluczenia cyfrowego osób starszych, bo obsługa CBDC (cyfrowej waluty banku centralnego) będzie relatywnie skomplikowana.

Przykłady cyfrowej waluty już mamy

Tomasz Michalak z IDEAS NCBR zwrócił uwagę na to, czy cyfrowy złoty ma być jedyną formą płatności czy może jedną z kilku dostępnych, jako uzupełnienie obrotu tradycyjnego pieniądza. Jego zdaniem, jeżeli skłanialibyśmy się ku temu pierwszemu, dosyć radykalnemu rozwiązaniu, to generowałoby to sporo problemów i przeciwności, zwłaszcza w kontekście nadmiernej kontroli państwa nad wydatkami obywateli.

Jako przykład cyfrowej waluty wskazał bony turystyczne - czyli pieniądze obarczone limitem czasowym na ich wykorzystanie.

Jakkolwiek utopijnie i niepokojąco brzmi wizja wprowadzenia cyfrowej waluty, trzeba mieć na uwadze fakt, że potrzebne jest na to dużo czasu. Przykładowo, Chiny rozpoczęły pracę nad cyfrowym juanem w 2014 roku, a dopiero w 2021 wprowadziły pierwsze pilotażowe rozwiązania.

Obecnie nieco ponad 10o krajów eksperymentuje z waluta cyfrową, kilka przymierza się do wprowadzenia, ale na tej liście nie ma Polski. Polska jest obecnie "obserwatorem sytuacji" i od NBP będzie zależeć określenie horyzontu czasowego dla wprowadzenia cyfrowej waluty.

