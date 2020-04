Niedługo wejdzie w życie rozporządzenie dot. cyfrowego radia

18 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące cyfrowego radia nadawanego w standardzie DUB+. Po jego wejściu w życie słuchacze będą jednak mogli odbierać też radio nadawane analogowo - poinformował resort cyfryzacji.

Od 18 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, które określi wymagania techniczne dla radioodbiorników cyfrowych w naszym kraju w standardzie DAB+ (ang. Digital Audio Broadcating+) - który oprócz wysokiej jakości dźwięku nadawania, posiada dodatkowe funkcje, takie jak m.in. możliwość przesyłanie napisów, czy obrazów.

"Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne, których spełnienie jest niezbędne do poprawnego odbioru w Polsce przez odbiorniki radiofonii cyfrowej cyfrowych transmisji radiofonicznych, nadawanych w systemie DAB+ w zakresie częstotliwości 174-240 MHz w paśmie III VHF" - wyjaśniło Ministerstwo Cyfryzacji pytane o DUB+ - nowy standard nadawania sygnału radiowego w Polsce.

Resort dodał, że obecnie w odróżnieniu od naziemnej telewizji cyfrowej radiofonia cyfrowa jest nadawana równolegle z tradycyjną radiofonią analogową FM i nie jest planowane wyłączenie nadawania analogowego.

"Słuchacze niezainteresowani odbiorem transmisji cyfrowych mogą wciąż odbierać przekazy analogowe bez bezwzględnej konieczności przestrajania/wymiany odbiorników. (...) Nie istnieje też potrzeba zwalniania częstotliwości FM dla celów radiofonii cyfrowej, zwłaszcza w sytuacji wciąż dużego zainteresowania radiofonią FM słuchaczy, jak również nadawców komercyjnych" - napisało MC.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik ocenił, że rozporządzenie resortu cyfryzacji uspokoi rynek odbiorników radiowych w Polsce.

"Pomimo tego, że nie mamy jeszcze procesu wyłączania analogowego radia, to już widzimy na rynku różnego rodzaju patologiczne sytuacje wykorzystujące zamieszanie przy okazji przełączania telewizji naziemnej na cyfrową - pojawiały się wtedy odbiorniki, które nie spełniały wymagań technicznych - tak samo tu zaczęło się dziać" - zaznaczył.

Jak wynika z szacunków Związku Cyfrowa Polska, brak odpowiednich wytycznych do tej pory powodował, że nawet 10 proc. sprzedawanych radioodbiorników w Polsce to takie, które pracują w starej technologii.

"Pojawiły się radioodbiorniki reklamowane jako DAB, ale już nikt nie wyjaśnia, że w Polsce wybranym standartem jest DUB+. To rozporządzenie w bardzo precyzyjny sposób uporządkuje sytuację, by zarówno sprzedawca, jak i konsument wiedział, na co powinien zwrócić uwagę" - dodał Kanownik.

"Nie są zrozumiałe powody, dla których niektórzy sprzedawcy wciąż oferują sprzęt nie przystosowany do odbioru radiofonii cyfrowej nadawanej w Polsce, zwłaszcza, że pierwszy cyfrowy multipleks DAB+ został uruchomiony już 1 października 2013 r., a przed tym terminem prowadzone były również emisje testowe w tym standardzie. Tym bardziej wydanie omawianego rozporządzenia, w którym jasno zostały określone standardy, jest uzasadnione" - czytamy w odpowiedzi resortu cyfryzacji. Dodano tam, że działania legislacyjne MC mają na celu eliminację z rynku urządzeń niespełniających wymagań nadawania w Polsce.

MC podkreśliło, że opublikowane rozporządzenie ma być "wytyczną nie tylko dla producentów sprzętu i nadawców", ale również dla importerów odbiorników radiofonii cyfrowej, "jakie warunki należy spełnić i jak konstruować odbiorniki, aby zapewnić minimum interoperacyjności gwarantującej bezbłędny przekaz".