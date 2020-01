Niektóre aplikacje na Androida mogą wyciągać od użytkowników pieniądze

Badacze ostrzegają przed 21 aplikacjami na urządzenia z systemem Android, których opłaty naliczane są w sposób niejasny. Niektórzy internauci otrzymują ofertę subskrypcji miesięcznej, inni - tylko tygodniowej; przez co płacą dwa razy więcej.

Jak ujawnili badacze z brytyjskiej firmy Sophos, 21 aplikacji stosuje niejasne reguły jeśli chodzi o wykupienie subskrypcji. Po krótkim darmowym okresie próbnym, aplikacje oferują klientowi wykupienie subskrypcji. Problem w tym, że programy w jednej zakładce dają użytkownikom możliwość kupienia subskrypcji na miesiąc, a w innej tylko na tydzień, proponując różne wysokości opłat. W rezultacie niektórzy użytkownicy za korzystanie z tego samego programu płacą nawet dwa razy więcej niż pozostali.

"Odkryliśmy aplikację, pobierającą od użytkowników opłatę miesięczną w wysokości 8,99 euro tygodniowo albo 23,99 euro miesięcznie. Przy subskrypcji tygodniowej, konsument przez rok płacił za korzystanie z aplikacji 467,48 euro (licząc 52 tygodnie w roku), przy opcji miesięcznej - 287,88 euro" - napisał na stronie Sophos jeden z autorów raportu Jagadeesh Chandraiah.

Na liście 21 niebezpiecznych aplikacji znalazły się m.in. Go, umożliwiająca personalizację klawiatury i dodanie do niej emotikonów, Go recorder czy Z Aparat. Z większości tych aplikacji można korzystać za darmo, ale bezpłatna wersja po pierwsze zawiera reklamy a po drugie zwykle jest okrojona i np. zablokowane jest korzystanie z niektórych filtrów. Można je odblokować po wykupieniu subskrypcji.

Jak dodają eksperci, wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że samo odinstalowanie aplikacji nie oznacza zerwania umowy i nawet jeśli z aplikacji nikt nie będzie korzystać nadal będą pobierane za nią opłaty. Poza tym, często bywa tak, że samo wykupienie subskrypcji jest proste, ale już zerwanie jej wiąże się z koniecznością dokonania dodatkowych formalności, jak np. wysłania dodatkowego maila lub wykonania skomplikowanych czynności.

Badacze radzą, żeby lepiej nie subskrybować aplikacji z bardzo krótkim okresem próbnym.

Jak donosi Sophos, niebezpieczne aplikacje ściągnęło ok. 600 mln użytkowników.