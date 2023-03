Niemcy chcą zakazać komponentów Huawei i ZTE w sieciach 5G. Chiny stanowczo odpowiadają

Pekin wyraził skrajne niezadowolenie z doniesień o planach niemieckiego rządu, aby zakazać komponentów chińskich firm Huawei i ZTE podczas rozbudowy sieci 5G w Niemczech. Poinformowała o tym chińska ambasada w Berlinie.

- Przyjęliśmy do wiadomości doniesienia niemieckich mediów, że niemiecki rząd zamierza zakazać chińskim firmom technologicznym udziału w budowie kluczowej infrastruktury w Niemczech – poinformowała na swojej stronie ambasada.

- Jeśli te informacje są prawdziwe, to Chiny są bardzo zdziwione i bardzo niezadowolone z pochopnej decyzji nieuzasadnionej, podjętej przez niemieckie departamenty rządowe – brzmi oświadczenie.

Misja dyplomatyczna stwierdziła, że ​​Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się uogólnianiu przez Niemcy koncepcji bezpieczeństwa narodowego i nadużywaniu władzy państwowej do ingerowania w stosunki rynkowe. Ambasada wyraziła nadzieję, że Berlin stworzy uczciwe, otwarte i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich firm.

Misja dyplomatyczna zauważyła, że ​​Huawei odpowiada za prawie 60 proc. sprzętu sieciowego 5G w Niemczech, „co wnosi pozytywny wkład w budowę niemieckiej infrastruktury komunikacyjnej”.

6 marca gazety Die Zeit i Handelsblatt, powołując się na źródła rządowe, poinformowały, że niemiecki rząd skłania się ku zakazania operatorom używania komponentów chińskich firm Huawei i ZTE przy rozbudowie sieci 5G. Ostateczna i oficjalna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Powodem niechęci Niemiec do korzystania z chińskich rozwiązań są obawy co do bezpieczeństwa systemu. Już wcześniej np. Waszyngton informował, że korzystanie z chińskich rozwiązań oznacza ryzyko wycieku informacji i nieautoryzowanego chińskiego dostępu do nich.