Niemcy: kontrwywiad ponawia ostrzeżenia przed rosyjskimi cyberatakami

Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji ponowił ostrzeżenia przed cyberatakami hakerów, podejrzewanych o działanie w imieniu rosyjskiego wywiadu wojskowego – informuje w czwartek portal t-online.

Służby kontrwywiadu zaapelowały przede wszystkim do niemieckich firm, aby "zredukowały do minimum komunikację z oddziałami lub kontaktami biznesowymi w Rosji". Natomiast pracownicy firm, zajmujących się służbowo niejawnymi informacjami rządowymi, przyjmując uchodźców z Ukrainy lub innych krajów we własnych domach, powinni zachować "skrajną powściągliwość w rozmowach o działalności zawodowej".

Jak informuje Urząd Ochrony Konstytucji, obserwowane jest dalsze rozpowszechnianie propagandy i dezinformacji przez Rosję. "Po zablokowaniu rosyjskich mediów państwowych w Niemczech nadal można obserwować takie działania, zwłaszcza na profilach tych instytucji w mediach społecznościowych" - dodaje t-online.

"Praca ekspertów ds. bezpieczeństwa w firmach staje się coraz ważniejsza" - podkreśla Sinan Selen, wiceszef Urzędu Ochrony Konstytucji. Jego zdaniem, pomimo znacznych wysiłków, podejmowanych w tym kierunku w ostatnich latach, systemy firm nie są jeszcze wystarczająco odporne.