Niemcy przejmują polską firmę IT

Niemiecka spółka akquinet przejmuje polską SI Consulting. Sprawą pod kątem koncentracji zajmuje się UOKiK.

Akquinet prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych, w szczególności w segmentach doradztwa w dziedzinie IT, utrzymania i wsparcia oprogramowania, tworzenia i wdrażania oprogramowania oraz outsourcingu usług w dziedzinie IT.

SI Consulting świadczy szeroki zakres usług informatycznych oraz oferuje produkty takie jak: doradztwo w dziedzinie IT oraz wdrożenia systemów ERP, administrowanie systemami ERP, utrzymanie infrastruktury IT, wynajem komputerów, tworzenie oprogramowania na zamówienie, dostawy komputerów oraz akcesoriów komputerowych, odsprzedaż licencji IT.