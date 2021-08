Niemcy przygotowują SMS-owy system ostrzegania o katastrofach

Do jesieni 2022 r. w Niemczech powinien zostać uruchomiony system ostrzegania z wykorzystaniem SMS-ów wysyłanych za pośrednictwem sieci komórkowych. Trwają prace nad dostosowaniem prawa telekomunikacyjnego. Operatorzy sieci komórkowych będą prawnie zobowiązani do uczestniczenia w systemie – informuje „Der Spiegel”.

Przyspieszenie prac nad nowym systemem, to konsekwencja lipcowych powodzi i ogromnych zniszczeń na terenach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu. Co najmniej 180 osób straciło życie w wyniku tej katastrofy. Dlatego rząd federalny chce w przyszłości ostrzegać obywateli wiadomościami, wysyłanymi na telefony komórkowe.



W środę rząd zatwierdził już propozycję ustawy, tak, aby zmiany prawne mogły zostać jak najszybciej wprowadzone w życie. Ustawa o prawie telekomunikacyjnym musi zostać dostosowana do wprowadzenia tzw. transmisji komórkowej.



- Ostrzeganie ludności musi sprawnie działać, na wszelkich kanałach. Transmisję komórkową uzupełni ostrzeganie poprzesz syreny, aplikacje i radio - powiedział federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, cytowany przez "Spiegla".



Federalny minister gospodarki Peter Altmaier zapowiedział, że szczegóły techniczne będą teraz wspólnie omawiane z federalnymi agencjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i informowanie ludności w przypadku katastrof. W ustaleniach będą także brać udział operatorzy sieci komórkowych.



O nowym systemie wiadomo, że za pomocą transmisji komórkowej wszystkie telefony, działające w ramach określonych sieci, będą otrzymywać ostrzeżenia SMS bez konieczności uprzedniego pobierania aplikacji. Wiadomości będą otrzymywać też właściciele zagranicznych telefonów komórkowych, w przypadku gdy będą przebywać w obszarze zagrożonym katastrofą - do tego będą prawnie zobowiązani operatorzy sieci komórkowych - opisuje "Spiegel".



Nowy system powinien zacząć działać jesienią 2022 r. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 40 mln euro. Rocznie konserwacja i eksploatacja systemu będzie kosztować nawet do 1 mln euro na operatora. Koszty te będzie ponosić rząd federalny.



Zmiany legislacyjne mają zostać przeprowadzone przez parlament w ciągu najbliższych tygodni.