Niemcy rozważają śledzenie pacjentów z koronawirusem

Władze RFN rozważają wykorzystanie informacji o lokalizacji użytkowników, by m.in. śledzić i izolować osoby zakażone koronawirusem - podały niemieckie media, powołując się na raport opracowany przez tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych.

Według gazet "Der Spiegel" i "Sueddeutsche Zeitung" niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych postuluje w raporcie, by w walce z Covid-19 kraj podążył za wzorem Korei Południowej. Miałoby się to wiązać ze zwiększenie liczby przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 do maksimum, by następnie - za pomocą danych telekomunikacyjnych użytkowników, w tych ich lokalizacji - monitorować osoby, u których stwierdzono zakażenie lub które mogły być w kontakcie z chorymi. Miałoby to pomóc rządowi w odizolowaniu tych ludzi od osób zdrowych i w opanowaniu epidemii.

Zdaniem niemieckich władz, takie rozwiązania byłyby kluczowe, żeby powstrzymać gwałtowny nawrót zachorowań, zwłaszcza po tym, jak ich liczba powoli zacznie maleć w wyniku ograniczania przemieszczania się obywateli i zamknięciu m.in. szkół.

Raport niemieckiego MSW rozważa różne scenariusze działania. Zgodnie z proponowanymi przez rządzących wytycznymi, mieszkańcy mieliby być testowani w mobilnych laboratoriach, a osoby zakażone od razu poddawane ścisłej kwarantannie. Niemcy szacują, że gdyby udało się wprowadzić ten model z życie, prawdopodobnie wirusa zdiagnozowanoby u ok. miliona mieszkańców kraju, ale "tylko" 12 tys. osób zmarłoby w wyniku choroby. Jak zauważył "Spiegel", aby działanie to było odpowiednio szybkie i skuteczne, państwo musiałoby oprzeć się na analityce dużych zbiorów danych (Big Data) i monitorować lokalizację pacjentów.

Zgodnie z najgorszym scenariuszem i zakładając, że państwo tylko w znikomym stopniu będzie próbowało ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa, nawet 70 proc. populacji Niemiec może zostać zakażone Covid-19, z czego 80 proc. nie otrzyma koniecznej opieki szpitalnej, a liczba przypadków śmiertelnych może sięgnąć miliona - szacują autorzy raportu omawianego przez media.

Jak zauważają eksperci, coraz więcej państw w Europie decyduje się na korzystanie z rozwiązań technologicznych w celu monitorowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiele z nich wzoruje się na rozwiązaniach zastosowanych już wcześniej np. w Chinach czy Singapurze. Specjaliści ostrzegają zarazem rządzących przez pokusą inwigilacji mieszkańców i łamaniem ich prawa do prywatności.

Kwestia nadzoru mieszkańców to delikatny temat, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, gdzie mieszkańcy nadal pamiętają metody działania Stasi, oparte właśnie na donosach i inwigilacji ludności. Żeby odciąć się od niechlubnej przeszłości, współczesne Niemcy wprowadziły jedne z najsurowszych na świecie przepisy chroniące prywatność obywateli.

Do piątku w Niemczech odnotowano ponad 47 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 281 osób zmarło.