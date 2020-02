Niemcy: Volkswagen zapłaci 830 mln euro w ramach ugody dot. Dieselgate

Volkswagen Group i Federacja Niemieckich Organizacji Konsumenckich (VZBV) zawarły ugodę ws. pozwu zbiorowego wniesionego przez klientów w Niemczech poszkodowanych w tzw. aferze dieslowej. Koncern ma zapłacić uczestnikom pozwu 830 mln euro (912 mln USD).

Jak podał serwis Automoto News, w oświadczeniu wydanym w piątek niemiecki producent zapewnił, że "zrobi wszystko, co w jego mocy", by pieniądze zostały wypłacone w najszybszym możliwym terminie.

830 mln euro zostanie podzielone między 260 tys. osób, które przystąpiły do pozwu zbiorowego, argumentując, że ich samochody straciły wartość z powodu skandalu związanego z emisjami.

Wysokość kwoty, określonej przez VW jako "uczciwa i przejrzysta rekompensata", będzie zależeć od wieku i modelu samochodu. Według agencji Associated Press ma to być ok. 15 proc. ceny zakupu samochodu - od 1350 do 6257 euro. Pieniądze mają być wypłacone jednorazowo, do końca marca 2020 roku.

VZBV wniosło sprawę w imieniu łącznie ponad 400 tys. właścicieli samochodów z silnikami wysokoprężnymi EA 189 czterech marek należących do koncernu z Wolfsburga, w tym: VW, Audi, Seata i Skody. Chodzi o pojazdy kupione po 1 listopada 2008 r., które objęła późniejsza akcja przywoławcza związana z tzw. dieselgate.

Sąd w Brunszwiku w środkowej części Niemiec wszczął postępowanie we wrześniu 2019 r. Przewodniczący składu sędziowskiego sugerował wówczas, że strony mogłyby rozważyć ugodę.

Kiedy w 2015 r. podległa rządowi USA agencja ochrony środowiska (EPA) ujawniła niezgodne z prawem działania Grupy VW, na niemieckich drogach znajdowało się 2,4 mln samochodów z nielegalnym oprogramowaniem udaremniającym (spośród 8 mln w całej Europie, 11 mln na całym świecie), które zaniżało w testach rzeczywistą emisję spalin w silnikach wysokoprężnych EA 189. W większości tak zmodyfikowanych pojazdów w Niemczech dokonano już aktualizacji systemu.



W USA niemal wszyscy właściciele samochodów z nielegalnym oprogramowaniem przystąpili w 2016 r. do pozwu zbiorowego, domagając się ugody o łącznej wartości 25 mld dolarów. VW wskazywał wówczas, że ze względu na różnice w przepisach nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do tego, aby klienci w Niemczech mogli domagać się rekompensat.

Nowa metoda dochodzenia swoich praw została ostatecznie wprowadzona w Niemczech właśnie w związku z aferą dieslową. W 2018 r. rząd zatwierdził projekt ustawy umożliwiający organizacjom zajmującym się ochroną konsumentów prowadzenie spraw w ich imieniu.

Według mediów afera dieslowa kosztowała VW już ponad 30 mld euro w grzywnach i innych opłatach.