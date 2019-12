Niemcy z największą sprzedażą samochodów elektrycznych do listopada 2019 roku

Niemcy wyprzedziły Norwegię w zestawieniu europejskich państw, w których od początku 2019 roku sprzedano najwięcej samochodów elektrycznych. Do listopada w RFN zarejestrowano 57533 nowych egzemplarzy, a w Norwegii 56893 - wynika z oficjalnych danych.

Jeśli trend się utrzyma to Niemcy staną się po raz pierwszy europejskim liderem sprzedaży samochodów na baterie w skali całego roku.

Licząc od 2010 roku Norwegia utrzymywała pozycję lidera w tym zestawieniu. Wtedy na rynku zadebiutował Nissan Leaf, pierwszy elektryczny samochód produkowany z myślą o masowym odbiorcy.

Agencja Bloomberga zwraca uwagę, że Norwegia ma ok. 6,4 proc. populacji Niemiec i dlatego rozwój tamtejszego rynku jest mocno ograniczony. W Niemczech natomiast koncerny motoryzacyjne podejmują wysiłki w celu elektryfikacji oferowanych samochodów i przeznaczają na to duże środki.

"Ofensywa modeli elektrycznych jest prowadzona z całą mocą przez niemieckich producentów" - podkreśla szef organizacji lobbingowej VDA Bernhard Mattes. Przypomniał, że do 2023 roku koncerny takie jak BMW, Daimler czy Volkswagen mają potroić elektryczną ofertę do 150 modeli. Na ten cel do 2024 roku przeznaczonych ma być 50 mld euro.

Mimo rosnącej popularności samochodów elektrycznych na baterie pozostają one nadal małą częścią całkowitej sprzedaży. W Europie tego typu pojazdy stanowiły w trzecim kwartale zaledwie 3,1 proc. nowych rejestracji.

Na świecie liderem sprzedaży samochodów elektrycznych pozostają Chiny. Państwo to odpowiada za ok. połowę globalnej liczby rejestracji. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, a na trzecim do tej pory była Norwegia.