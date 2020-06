Niemcy zabronią modyfikowanych cyfrowo zdjęć w paszportach

Niemcy wprowadzą nowe przepisy zabraniające wykorzystania w paszportach zdjęć poddanych modyfikacji cyfrowej, tzw. morfingowi (nakładaniu na siebie zdjęć różnych osób). Naukowcy odkryli, że technika ta pozwala na zmylenie systemów weryfikujących tożsamość podróżnych.

Niemiecki parlament poparł przepisy nakazujące wykonywanie zdjęć do dokumentów podróżnych w biurach paszportowych lub u fotografów i późniejsze przesyłanie ich do urzędu w formie cyfrowej, ale jedynie przez bezpieczne połączenie. Zarazem zabronione zostanie wykorzystywanie w paszportach zdjęć zmodyfikowanych cyfrowo.



Chodzi tu o technikę morfingu, która polega na cyfrowym nakładaniu na siebie różnych fotografii, żeby uzyskać efekt przenikania się obrazów zależnie od kąta patrzenia. Okazało się, że jej zastosowanie pozwala na tworzenie dokumentów ze zdjęciem, którymi może w praktyce posługiwać się kilka osób.

Niemieccy naukowcy z Fraunhofer Institute for Computer Graphics and Research odkryli, że morfing umożliwia nałożenie na siebie zdjęć dwóch a nawet więcej różnych osób - również niespokrewnionych.



Jak tłumaczą badacze, wystarczy, że fotografowani będą do siebie tylko w pewnym stopniu podobni, np. będą mieli podobny układ oczu, żeby zmylić oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywane podczas kontroli paszportowej do weryfikowania tożsamości podróżnych. Co więcej taka cyfrowa manipulacja fotografiami jest zwykle niedostrzegalna także dla ludzkiego oka - zaznaczyli.