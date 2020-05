Niemieccy eksperci uważają, że niezbędne są aplikacje śledzące nosicieli koronawirusa

Aplikacje śledzące nosicieli koronawirusa SARS-CoV-2 są niezbędne do skutecznej walki z pandemią - twierdzą cytowani przez niemieckie media eksperci. Najnowsze badania wskazują, że już krótko po infekcji możliwe jest przeniesienie patogenu na inną osobę.

Specjaliści odnoszą się do badania łańcucha infekcji zapoczątkowanego pierwszym wykrytym przypadkiem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 w Niemczech. Przeprowadziły je wspólnie bawarski Krajowy Urząd Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, berlińska klinika uniwersytecka Charite i Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Łańcuch ten zapoczątkowała chińska pracownica fabryki części samochodowych Webasto pod Monachium, która zaraziła się koronawirusem podczas służbowego pobytu w Chinach.

Jak głosi opublikowany w fachowym czasopiśmie medycznym "Lancet Infectious Diseases" raport wspomnianych trzech placówek, w co najmniej jednym spośród 16 zbadanych przypadków doszło do przeniesienia koronawirusa na inną osobę jeszcze zanim u nosiciela wystąpiły oznaki infekcji. Być może przypadków takich było nawet pięć. W czterech z nich zarażeni zainfekowali inne osoby tego samego dnia, w którym sami zaczęli odczuwać objawy. Nie jest przy tym wykluczone, że podobnie było z pięcioma innymi nosicielami - zaznaczyli autorzy raportu.

"Zgadza się to z innymi rezultatami pozwalającymi na oszacowanie, że nawet do połowy wszystkich stwierdzonych infekcji stanowi efekt przedobjawowego transferu koronawirusa. To jedna z najpoważniejszych przeszkód w kontrolowaniu pandemii" - napisali w zamieszczonym w "Lancecie" komentarzu Jan Rybniker i Gerd Faetkenheuer z kliniki uniwersyteckiej w Kolonii.

Eksperci ostrzegli, że w razie dalszego szerzenia się koronawirusa tradycyjne sposoby śledzenia kontaktów już nie wystarczą i "dlatego pilnie potrzebne będą nowe technologie, takie jak aplikacje mobilne, by skutecznie kontrolować pandemię".