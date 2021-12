Niemiecka firma testuje połączenia głosowe w 5G

5G jest teraz na ustach wszystkich i staje się powodem dla wielu użytkowników do wyboru dostawcy telefonu komórkowego lub smartfona. Do tej pory jednak 5G wykorzystywane było tylko do transmisji danych, a nie do tradycyjnych rozmów telefonicznych. Telekom chce wykonać kolejny krok testując telefonię głosową w standardzie 5G na obszarze Saksonii-Anhalt.