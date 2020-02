Niemiecka prezydencja chce promować etykiety żywnościowe Nutri-Score

Niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner zapowiada, że jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie UE będzie promowanie wprowadzenia w Unii jednolitych etykiet na produkty spożywcze tzw. Nutri-Score – informuje dziennik Der Tagesspiegel.

Niemcy przejmą półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej po Chorwacji 1 lipca tego roku. Unijni obserwatorzy spodziewają się, że to właśnie Niemcom do końca roku uda się zamknąć unijne negocjacje ws. wieloletnich ram budżetowych Wspólnoty. Europejskie organizacje konsumenckie liczą jednak także na to, że Niemcy pomogą im we wprowadzeniu na unijny rynek nowych etykiet żywnościowych Nutri-Score.

Niemiecka minister rolnictwa i polityki żywnościowej Julia Kloeckner już zapowiedziała, że zamierza promować jednolite oznakowanie produktów spożywczych w UE.

"Myślę, że jednolity ogólnoeuropejski system oznaczania wartości odżywczych produktów jest najlepszym rozwiązaniem. Jestem bardzo zaangażowana w jego promowanie" - powiedziała minister gazecie Der Tagesspiegel.

Niemiecka polityk jest za tym, żeby producenci wprowadzali etykiety dobrowolnie. Inaczej chcą unijne organizacje konsumenckie, które zbierają właśnie podpisy pod petycją żądającą obowiązkowego wprowadzenia na produkty spożywcze w UE pięciokolorowego oznaczenia Nutri-Score.

Nutri-Score przypomina oznaczenia na sprzęcie elektronicznym. Składa się z pięciu kolorów i liter alfabetu, gdzie ciemnozielony i litera A, oznaczają najlepszy pod względem wartości odżywczych produkt, a kolor czerwony i litera E - najgorszy. Etykieta informuje o wartości odżywczej danych produktów - chodzi o to, żeby już na pierwszy rzut oka konsumenci wiedzieli, z jakim rodzajem żywności mają do czynienia. To dlatego też etykieta umieszczana jest z przodu opakowania, tak żeby klient błyskawicznie mógł porównać produkty np. towary z tej samej grupy artykułów spożywczych czy oferowane przez różnych producentów. Zdaniem ekspertów, pozwala to konsumentom dokonywać świadomych i lepszych wyborów żywnościowych, a pośrednio pomaga w walce z otyłością.

Nutri-Score powstała we Francji. Dzisiaj dobrowolnie stosowana jest przed producentów we Francji i w Belgii, zamiar jej wprowadzenia zadeklarowały też Niemcy. Pięciokolorowe oznaczenia są też stosowane przez niektórych dużych producentów, jak Nestle czy Danone.

Tymczasem plany niemieckiej prezydencji, co do unijnej żywności studzi nieco komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides, zauważając że niektóre kraje członkowskie wprowadziły własne etykiety, niekiedy sprzeczne z Nutri-Score. I taki np. Szwedzi oznaczają swoje artykuły symbolem białej dziurki od klucza na zielonym tle, a Finowie zdrowe produkty oznaczają symbolem serca. Z kolei Włosi poskarżyli się Komisji, że Nutri-Score dyskryminuje lokalne produkty, takie np. jak oliwa i szynka parmeńska, umieszczając je na końcu skali jako niezdrowie. W odpowiedzi Włosi stworzyli własną, konkurencyjną skalę o nazwie Nutriform.