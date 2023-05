Niemiecki operator telefonii komórkowej nie skreśla współpracy z chińskimi dostawcami

Deutsche Telekom nie zamierza rezygnować ze współpracy z chińskimi dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego. Brak jednoznacznego zakazu ze strony rządu federalnego umożliwia normalne realizowanie kontraktów - powiedział podczas telekonferencji prezes spółki Timotheus Hoettges.

Niemiecki operator telekomunikacyjny Deutsche Telekom, który jest właścicielem marki T-Mobile nadal będzie współpracował z chińskimi dostawcami sprzętu, ponieważ rząd federalny nie wydał żadnych jednoznacznych decyzji, które zakazywałyby takich kontaktów.

Kilka tygodni temu, na zlecenie federalnego resortu spraw wewnętrznych, zostały przeprowadzone kontrole w firmach o specjalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w tym także w spółkach z branży telekomunikacyjnej. Jednym z najważniejszych zadań było stwierdzenie, czy nie istnieje zagrożenie dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej ze strony chińskich dostawców sprzętu.

- Jeśli chodzi o Huawei, to nie ma zakazu współpracy i nawet nie dostrzegam, aby taki zakaz nadchodził. To, co robi Deutsche Telekom i inni operatorzy, to po prostu przestrzeganie prawa i podążanie za wytycznymi w tej dziedzinie - powiedział podczas telekonferencji z inwestorami prezes Deutsche Telekom Timotheus Hoettges.

W ocenie prezesa Hoettgesa władze bardziej koncentrują się na minimalizowaniu ryzyka niż na dążeniu do całkowitego zakazu współpracy z Huawei.

Niemieckie służby nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń wobec wykorzystywania w budowie sieci 5G chińskiej infrastruktury

Z informacji przedstawionymi przez spółkę wynika, że Deutsche Telekom używa głównie anten dostarczanych przez chińskiego producenta, które są elementem tworzenia tak zwanych węzłów dostępowych. Te elementy były niedawno weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa i nie zgłoszono żadnych uwag w tej sprawie.

Niemiecki resort spraw wewnętrznych nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia zakazu używania niektórych komponentów do budowy infrastruktury 5G produkowanych przez chińskie firmy ZTE i Huawei.

W Europie jedynie Wielka Brytania i Szwecja podjęły stanowcze decyzje

Amerykańska Federalna Komisja do spraw Sankcji wpisała Huawei na listę zakazanych dostawców sprzętu, a w Europie na takie rozwiązanie zdecydowały się jedynie Wielka Brytania i Szwecja.