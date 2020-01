Niemiecki start-up zebrał 50 mln euro na rozwój samochodów z panelami solarnymi

Niemiecki start-up Sono Motors pracujący nad rozwojem samochodów elektrycznych zasilanych panelami fotowoltaicznymi zebrał 50 mln euro w ramach akcji crowdfundingowej. Firma chce wprowadzić swoje auta do masowej produkcji.

Tym samym start-up będzie mógł kontynuować działalność. Sono Motors rozpoczęło zbiórkę w grudniu 2019 roku po tym jak załamały się negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Ci domagali się od firmy zaprzestania prac nad modelem Sion ponieważ, ich zdaniem, generuje zbyt duże koszty.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że mamy zupełnie różne cele z tradycyjnymi inwestorami. (...) Agresywny wzrost i szybkie zyski są ciężkie do pogodzenia ze zrównoważonym działaniem i koncepcją pojazdu" - tłumaczył dyrektor generalny Sono Motors Laurin Hahn.

Przedsiębiorstwo szacuje, że ich samochód wejdzie do produkcji do września 2021 roku. Pierwotnie zakładano, że nastąpi to w 2019 roku.

Samochód Sion można ładować tradycyjnie lub też za pomocą paneli fotowoltaicznych zamontowanych na karoserii. Dzięki nim pojazd zyska zasięg do 34 km. Po ładowaniu z gniazdka Sion ma przejechać 255 km.