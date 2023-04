Niemieckie skandale uderzyły w technologicznego potentata

Skandale z udziałem niemieckich firm państwowych i instytucji pokazały, jak dużym problemem jest stworzenie sieci telekomunikacyjnej wolnej od komponentów "made in China".



Huawei znalazł się w Niemczech na cenzurowanym. Rząd podjął kroki w celu uregulowania i ograniczenia chińskich komponentów w infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Wiele firm lekceważy jednak zalecenia.

Problem dotyczy nawet instytucji odpowiadającej za cyberbezpieczeństwo w kraju.

Chiński koncern telekomunikacyjny zbywa głośne zarzuty Stanów Zjednoczonych i domaga się przedstawienia dowodów na wykorzystanie jego urządzeń do działań szpiegowskich. Tych do tej pory nie przedstawiono, a przynajmniej nie są jednoznaczne i niepodważalne.

Niemcy podejmują działania. Zabezpieczają i kontrolują infrastrukturę krytyczną

Po przeprowadzeniu własnych analiz Niemcy zdecydowały się na podjęcie działań. W 2021 r. zaostrzono przepisy dotyczące wyboru dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej. W planach mają być dalsze restrykcje, wykluczenie chińskich dostawców z rozbudowy sieci 5G, a nawet wymiana komponentów sieci 4G.

Rząd federalny zlecił przeprowadzenie kontroli mających sprawdzić, czy w już eksploatowanych urządzeniach chińskiej produkcji nie ma „dodatków nieuwzględnionych w specyfikacji”. Warto przy tym zwrócić uwagę, że Niemcy równie dużą wagę co do szpiegostwa, przykładają także do ryzyka sabotażu. Chodzi tutaj o uniknięcie scenariusza określanego jako "cyfrowe Pearl Harbor", w którym luki w zabezpieczeniach zostają wykorzystane nie w celu wykradania informacji, a zakłócenia pracy elektrowni, wodociągów, systemów bankowych, kolei, czy komunikacji miejskiej.

Wyraźnie widać trend separowania chińskich dostawców od infrastruktury krytycznej. To, czy dojdzie do całkowitego ich wykluczenia, nie jest jeszcze pewne. Nawet jeśli tak się stanie, nie będzie to szybka zmiana. Jak zawsze dochodzi tu do starcia różnych interesów, a zmiany w przepisach muszą mieć szeroki zasięg. Konieczna jest np. zmiana prawa przetargowego.

Tak Deutsche Telekom obchodziła sankcje z Huaweiem

Głównym orędownikiem całkowitego wykluczenia chińskich firm z niemieckiego rynku telekomunikacyjnego jest Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), odpowiednik polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie wszystkie podmioty państwowe i rządowe powielają to stanowisko. W ubiegłym miesiącu wybuchł skandal, gdy renomowany dziennik gospodarczy magazynu "Handelsblatt" dotarł do tajnego porozumienia pomiędzy Huawei a Deutsche Telekom, operatorem telekomunikacyjnym, będącym częściowo własnością państwa.

W myśl umowy z 11 kwietnia 2019 r. Telekom zaczął magazynować na terenie Europy urządzenia produkcji Huawei. Obie firmy chciały w ten sposób zabezpieczyć się przed spodziewanymi amerykańskimi sankcjami. Skala i zasięg procederu pozostają nieznane.

Faktem jest natomiast, że manewr ten pozwolił obejść sankcje, a Telekom został liderem wdrażania 5G w Niemczech. Czy była to słuszna decyzja, dopiero się okaże. Jeżeli rząd nakaże usunięcie urządzeń chińskiej produkcji z infrastruktury telekomunikacyjnej operator wyjdzie na interesach z Chińczykami jak Zabłocki na mydle.

W tym samym czasie wybuchł kolejny skandal z udziałem Huawei, Telekom i Deutsche Bahn. Linie kolejowe są własnością państwa, jednak mimo ostrzeżeń służb zdecydowały się przyznać Telekomowi kontrakt na budowę wrażliwych sieci. DB rozbudowuje usługi dostępu do internetu na pokładzie pociągów dalekobieżnych. Chodzi o umożliwienie prowadzenia konferencji biznesowych w trakcie podróży. Potencjalny dostęp do informacji z takich spotkań to prawdziwa kopalnia wiedzy, dająca bardzo duże przewagi każdemu, kto go uzyska.

Nie tylko firmy korzystają z chińskiego sprzętu. Instytucje rządowe też mają grzechy na sumieniu

Prawdziwa bomba wybuchła jednak dopiero tuż przed Wielkanocą, tym razem za sprawą interpelacji złożonej przez deputowanych opozycyjnej CDU. Parlamentarzyści chcieli uzyskać informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej w instytucjach rządowych. Okazało się, że urządzenia chińskiej produkcji używane są przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych (BSI), odpowiadającego za cyberbezpieczeństwo.

Okazało się, że BSI używa wyprodukowanego przez Huawei routera LTE do zewnętrznych prezentacji za pośrednictwem otwartego połączenia internetowego. Mogłoby to jeszcze ujść, gdyby nie system telefonii stacjonarnej agencji. Jest on w całości oparty na urządzeniach dostarczonych przez Alcatel-Lucent, którego większościowym udziałowcem jest chiński koncern państwowy China Huaxin. Niemniej rząd wyklucza, aby jakakolwiek "infrastruktura transmisji danych lub komunikacji mobilnej została dotknięta".

Niemieckie media wiążą taki stan rzeczy z postawą byłego już szefa BSI Arnego Schönbohma. Jeszcze w 2019 r. w wywiadzie dla dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sprzeciwił się "przedwczesnej krytyce stosowania chińskich komponentów w niemieckich sieciach IT". Schönbohm wskazywał przede wszystkim na ryzyko zniszczenia międzynarodowych łańcuchów dostaw i związane z tym skutki dla niemieckiej gospodarki, ale także na fakt, że ryzyko szpiegostwa i sabotażu dotyczy każdego sprzętu telekomunikacyjnego, niezależnie od tego czy zostanie wyprodukowany w Chinach, Szwecji, czy Korei.

Tym sposobem BSI zajęło stanowisko bardzo zbliżone do Huawei. Z drugiej strony, komponenty sieci 5G oferowane przez drugiego chińskiego giganta ZTE, otrzymały od urzędu certyfikat bezpieczeństwa dopiero w styczniu tego roku.

Odpowiadający w CDU za politykę cyfrową Reinhard Brandl zarzuca minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser danie Chińczykom wolnej ręki, a współrządzącej SPD „pasywność i brak zainteresowania” bezpieczeństwem infrastruktury telekomunikacyjnej. W tym samym kierunku idą ostrzeżenia Urzędu Ochrony Konstytucji. Agencja zwraca uwagę na silne powiązania chińskich firm telekomunikacyjnych z rządem Chińskiej Republiki Ludowej, a tym samym wysokie ryzyko realizowania przez nie agendy władz. Wiceszef BfV Sinan Selen obawia się scenariuszy, które „mogą przysporzyć problemów”, jednak nie rozwinął tej myśli.

Z kolei Jens Zimmermann z SPD, podobnie jak Brandl zajmujący się polityką cyfrową, zwraca uwagę na skalę wyzwania, jakim jest chęć stworzenia sieci telekomunikacyjnej wolnej od komponentów „made in China”. Nie oznacza to, że odrzuca takie rozwiązanie- wymagałoby ono aktywnej polityki przemysłowej ze strony państwa. Zdaniem Zimmermanna najlepszym wyjściem mogłoby być wprowadzenie takich rozwiązań na poziomie UE. Niezależnie od tego polityk wskazuje na konieczność wprowadzenie rygorystycznego zarządzania ryzykiem w sieciach IT. Wszak Chiny nie są jedynym wyzwaniem - Zimmermann wymienia jeszcze Rosję i grupy przestępcze.

