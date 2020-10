Niemieckie służby mają zyskać dostęp do szyfrowanych komunikatorów

Niemieckie tajne służby mają zyskać wgląd w rozmowy z użyciem szyfrowanych komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp (Facebook). Rząd Niemiec chce w środę przyjąć odpowiednią zmianę w prawie, motywując ją zwalczaniem terroryzmu - pisze portal Zeit Online.

W myśl projektu nowelizacji niemieckiego prawa Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), Federalna Służba Wywiadowcza (BND) i zajmująca się kontrwywiadem Wojskowa Służba Ochronna (MAD) mają zyskać możliwość nie tylko podsłuchiwania rozmów odbywanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak należące do Facebooka WhatsApp czy Messenger, ale także odczytywania przesyłanych za ich pomocą wiadomości tekstowych zabezpieczanych szyfrowaniem końcowym. Projekt autorstwa ministerstwa spraw wewnętrznych przewiduje również rozszerzoną wymianę informacji między MAD a organami ochrony porządku konstytucyjnego. Zmniejszone zostaną także utrudnienia w prowadzeniu obserwacji jednostek przez BfV.

"Rząd federalny wyciąga zatem wnioski z prawicowych ekstremistycznych ataków terrorystycznych w Halle i Hanau. Obydwa zostały przeprowadzone przez sprawców, którzy według dotychczasowej wiedzy nie należeli do żadnej grupy" - ocenia Zeit Online.

W każdym przypadku do prowadzenia przez niemieckie służby obserwacji rozmów z użyciem aplikacji będzie musiała zostać wydana odpowiednia zgoda. Liczba członków komisji G10 w Bundestagu, która jest odpowiedzialna za wydawanie takich pozwoleń, zostanie w związku z tym zwiększona, aby lepiej kontrolować działania monitorujące. Ponadto komisja ma otrzymać doradcę technicznego.

Kwestia dostępu służb do szyfrowanej komunikacji przez internet stale powraca jako przedmiot dyskusji między państwowymi organami bezpieczeństwa a branżą informatyczną i działaczami na rzecz prywatności. W pierwszej połowie października o ułatwienia dostępu do komunikatorów zaapelował do firm sojusz wywiadów Pięciorga Oczu (Five Eyes, FVEY: USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia) wraz Japonią i Indiami. Zdaniem specjalistów od cyberbezpieczeństwa wprowadzenie do programów tzw. tylnych drzwi z myślą o służbach otworzyłoby jednak drogę do inwigilacji i stwarzało zagrożenie m.in. dla dysydentów, aktywistów i dziennikarzy.