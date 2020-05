Niesłyszący mieszkańcy Belgii apelują o przezroczyste maski

Belgijskie organizacje zrzeszające osoby niesłyszące zaapelowały do władz o wprowadzenie przezroczystych masek ochronnych, które umożliwiałyby czytanie z ruchu warg. Belgia wprowadziła nakaz stosowania masek przez mieszkańców w komunikacji miejskiej.

Od 5 maja Belgowie zobowiązani są do noszenia masek w środkach transportu publicznego. żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, władze zalecają także zakrywanie twarzy w innych miejscach publicznych, np. w sklepach. Tymczasem osoby niesłyszące i niedosłyszące skarżą się, że utrudnia im to możliwość komunikacji.

"Nie mamy już możliwości czytania z ruchu warg, co często odbiera nam możliwość komunikowania się. U niektórych osób niesłyszących wywołuje to spory niepokój, spotęgowany jeszcze poczuciem zagrożenia z powodu pandemii" - powiedziała agencji Reutera Marie-Florence Devalet z belgijskiej francuskojęzycznej federacji dla osób niesłyszących. Organizacje zaapelowały do władz o ułatwienie im dostępu do przezroczystych masek.

Niestety w sytuacji kiedy dostęp do zwykłych środków ochronnych jest utrudniony, przezroczyste maski są prawie niemożliwe do kupienia. Jak informuje agencja Reutera, nawet jeśli czasem tego typu produkty reklamowane są w sieci, to w praktyce nierzadko okazuje się, że sprzedawcy oferują jedynie plastikowe przyłbice zasłaniające całą twarz.

Nauczyciele z kształcącej uczniów z potrzebami specjalnymi szkoły Royal Woluwe Institute w Brukseli sami postanowili uszyć odpowiednie maski na podstawie modelu przestawionego w internecie. Powstały one głównie z myślą o uczniach z autyzmem.

"Naszym uczniom nie wystarcza jedynie język migowy, podczas komunikacji muszą także widzieć nasze emocje. Te maski to umożliwiają" - powiedziała dziennikarzom jednak z nauczycielek, Wendy Schellemans.

Instrukcje prezentujące jak stworzyć i jak korzystać z przezroczystych masek zamieściły także belgijskie organizacje charytatywne.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że osoby niesłyszące i niedosłyszące stanowią ponad 5 proc. globalnej populacji, czyli 466 mln ludzi.