Niezwykle mocny debiut Allegro

Kurs akcji Allegro.eu na otwarciu w debiucie na GPW wzrósł 51,2 proc. do 65 zł. Cena akcji spółki w ofercie publicznej wynosiła 43 zł. Do obrotu trafiło 1,023 mld sztuk. Po godzinie handlu obroty zbliżyły się do 1,7 mld zł.

Cena akcji na otwarciu sesji wyniosła 65 zł i była o ponad połowę wyższa od ceny w ofercie publicznej.

To oznacza, że rynek wycenia całą spółkę na około 66 mld zł.

To największy debiut w historii na warszawskiej giełdzie.